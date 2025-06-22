De Facto исследует обход санкций: белорусский карбамид попадает в Европу через Латвию

В этом году поток белорусских минеральных удобрений - карбамида - через Латвию стремительно увеличился. По данным латвийской таможни, за пять месяцев в Латвию было импортировано 31,6 тысячи тонн карбамида, что является рекордом за последние годы. Хотя крупнейшим заводом по производству карбамида в Беларуси является "Гродно Азот", на который распространяются санкции США и ЕС, формально отправителями удобрений в Латвию выступают и другие компании. Программа Латвийского телевидения De Facto в сотрудничестве с Белорусским исследовательским центром и Независимым белорусским рабочим движением "Рабочы рух" раскрыла схемы обхода санкций.
Честное переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Беларуси пять лет назад было поставлено под сомнение как в его собственной стране, так и за рубежом. Работники государственных предприятий объявили забастовку, на улицы вышли тысячи протестующих. Одними из первых к забастовке присоединились работники предприятия "Гродно Азот". Протесты были быстро и жестоко подавлены, а бастующих уволили. В своей видеозаписи в ноябре 2020 года сотрудник предприятия "Гродно Азот" и участник протестов Владимир Журавко рассказал: "Я сам видел, как в автобусе избивали парня за то, что он спросил - я преступник? Ему быстро дали понять, что здесь не нужно быть преступником. Там топтали людей, топтали рабочих".
Репрессии завода против бастующих и экономическая поддержка диктаторского режима стали причинами введения в 2021 году санкций против "Гродно Азота" со стороны как США, так и Евросоюза. Это основной производитель азотных удобрений, в том числе карбамида, в Беларуси. Санкции подорвали объемы экспорта в Европу, но не остановили полностью.
Утекшие внутренние документы белорусского концерна свидетельствуют: из-за более низких цен и более дорогой логистики прямой экспорт азотных удобрений, например, в Россию или Индию, приносит убытки. А вот европейские страны получают прибыль. За девять месяцев прошлого года рентабельность составила 15%. Как это возможно? Санкции помогают обходить компании-посредники, которых сами белорусы называют "специальными экспортерами". "Гродно Азот" либо продает им удобрения, либо сдает свои помещения и оборудование в аренду якобы для самостоятельного производства.
Два года назад благодаря журналистскому расследованию было раскрыто, как эта схема используется для экспорта удобрений в Литву. Литовская таможня сообщила De Facto: по подозрению в связях с "Гродно Азотом" и, соответственно, нарушении санкций, в феврале 2023 года таможенные инспекторы задержали 3,8 тысячи большегрузных партий белорусского карбамида на сумму 3,4 миллиона евро. В прошлом году конфискованное удобрение было продано местным компаниям, а деньги перечислены в Министерство финансов Литвы.
Представитель "Литовской железной дороги" Гражина Урбонавиче в письменном ответе проинформировала De Facto: "С момента задержания этих вагонов с карбамидом ограничения на ввоз продукции "Гродно Азота" не смягчались. Санкции только ужесточались, а система санкционного контроля LTG Group усиливалась".
Данные Евростата также подтверждают, что этот контроль работает. Поток карбамида из Беларуси в Литву практически прекратился с 2023 года. Однако с закрытием Литвы объемы транспортировки карбамида через Польшу в прошлом году выросли в пять раз. Но тамошние власти также быстро расшифровали схему и в прошлом и этом году включили посредников в несколько подходов в польский национальный санкционный список. Это NFT LLC, World Chem Trading co. LLC, Technospettrading LLC, Technospettrading Export LLC, ROSTUMEL HOLDING LIMITED и MetaTradingProm LLC.
Вот выдержка из обоснования компании MetaTradingProm, которая попала под санкции в марте этого года: "Единственным производителем данной продукции в Беларуси является "Гродно Азот", и только у этой компании можно закупить карбамид (...). Таким образом, компания MetaTradingProm, закупив продукцию у "Гродно Азота" (прямо или косвенно) и затем экспортировав ее, нарушила санкционные ограничения".
Польские производители довольны этим шагом. "Мы понимаем и поддерживаем усилия по обеспечению эффективности режима санкций, особенно если они защищают законные интересы компаний, работающих в соответствии с законом", - в письменном виде прокомментировала программе помощник председателя правления Польской палаты химической промышленности Магдалена Скавиньска-Войчик.
Заместитель руководителя Службы финансовой разведки по санкциям Паулис Ильенков подчеркнул в передаче, что импорт любых минеральных удобрений из Беларуси несет существенно повышенный риск нарушения санкций. Поэтому латвийским предпринимателям в этих сделках необходимо тщательно оценивать другую сторону сотрудничества, особенно тех, кто включен в польский санкционный список.
Однако несколько латвийских компаний либо не увидели эту информацию, либо не приняли ее во внимание. Например, в начале этого года компания Astramar Liepāja заключила контракт на поставку карбамида с белорусской компанией Tehnospetsrading, которую Польша включила в свой национальный санкционный список. De Facto известно, что в этом случае документы показывают длинный логистический путь, где якобы произведенный в Туркменистане карбамид казахская компания продавала одной белорусской компании, та - другой, и только потом - латвийской компании. Причем последний из продавцов Technospetstrading сам производит карбамид, используя сырье и техническое оборудование "Гродно Азота". Следует подчеркнуть, что лиепайская компания импортировала наименьшую часть всего поступившего в Латвию карбамида.
"Я национально настроенный человек. Сильно. И в любом случае, конечно, Беларусь - это не совсем та страна, с которой стоит работать, но я получил эту просьбу из Франции от человека, которого я знаю - помочь ему отправить этот груз. И поэтому я сказал: хорошо, я отправлю его", - рассказал программе директор Astramar Liepāja Виестурс Андерсонс.
По данным передачи, у этой же белорусской компании закупила удобрения и даугавпилсская компания Apeks serviss. Представители компании отказались от комментариев.
По данным латвийской таможни, наибольший объем импорта карбамида из Беларуси в этом году составлял около тысячи тонн до введения санкций против Гродненского завода в 2021 году. После этого объемы существенно сократились. Однако за пять месяцев этого года уже импортировано более 31 тысячи тонн, в основном транзитом. Кроме того, в этом году к четырем тысячам тонн на сумму 1,6 миллиона евро была применена специальная таможенная процедура, позволяющая белорусскому карбамиду получить статус товара Евросоюза. В свою очередь, другое азотное удобрение - раствор карбамида и аммиачной селитры - не импортировалось в Латвию из Беларуси в течение последних трех лет до скачка в этом году.
Директор таможенного департамента VID Раймонд Жукулс напомнил, что карбамид из Беларуси сам по себе не является объектом санкций. В свою очередь, название санкционного завода "Гродно Азот" в проверенных таможней документах не фигурировало.
С помощью документов, полученных журналистами Белорусского исследовательского центра, De Facto проследила маршрут конкретного груза. 30 октября прошлого года на заводе "Гродно Азот" была проведена проверка качества карбамида в трех вагонах. В тот же день белорусская компания MetraTradingProm оформила сопроводительные документы на партию карбамида с таким же весом и в вагонах с такими же номерами. Ее продали польской компании, получив 307 евро за тонну. Однако польская таможня груз не пропустила. 10 марта этого года карбамид был продан эстонской компании за 405 евро за тонну. Там, в Польше, товар перегрузили в другие вагоны и вернули в Беларусь. Однако на этом путешествие не закончилось. Из Беларуси карбамид был отправлен в Латвию, а затем через Лиепаю в Литву. Отправитель этого груза в Латвии компания Cargo Bridge дала передаче следующий ответ: "Мы - латвийская транспортно-экспедиторская компания, которая осуществляет грузоперевозки по территории Латвии в латвийские порты, строго соблюдая нормативные акты Латвийской Республики и санкционные положения Европейского союза. Наша компания не осуществляет перевозки грузов, подпадающих под санкции, и обеспечивает полное соблюдение требований законодательства".
"Если бы такие документы были в распоряжении таможенной службы, то не потребовалось бы много времени, чтобы прийти к выводам. Такие грузы не должны допускаться к ввозу в Евросоюз", - отметил директор Таможенного управления Раймонд Зукулс.
Цепочка компаний-посредников, используемых для сокрытия происхождения карбамида, может быть длинной, поэтому бывает сложно выяснить истинного производителя карбамида. Например, в марте этого года вышеупомянутая компания Meta TradingProm продала карбамид эстонской компании, указав в качестве отправителя другую белорусскую компанию Belamiks, которая не значится в польском списке. Латвийский получатель - Concorde group - подчеркнул передаче, что не видит никаких рисков в импорте карбамида в Латвию.
Не вызвала подозрений и государственная компания LDZ Cargo, которая в этом году после многолетнего перерыва начала перевозку карбамида из Беларуси. Перевозчик сообщил, что в импорте карбамида задействовано 15 разных получателей, в основном экспедиторы.
Призыв к ответственным органам оценить, участвуют ли латвийские предприниматели в обходе санкций, прозвучал в программе министра сообщения Атиса Швинки, министра экономики Виктора Валайниса и премьер-министра Эвики Силини.
"Могу вас заверить, что мы реагируем на каждую публично обнародованную новость о возможном нарушении санкций, в котором каким-либо образом замешана юрисдикция Латвии, будь то сознательно или несознательно, будь то финансовые учреждения, коммерсанты или кто-то еще. Поэтому мы обязательно отреагируем и на эту новость", - ответил заместитель начальника Службы финансовой разведки (FID) по санкциям Паулис Ильенков.
После получения вопросов от De Facto быстро отреагировало предприятие RIN Cargo, которое в этом году ввезло большой объем карбамида. Там ответили, что уже остановили все операции с карбамидом и запросили более подробную информацию об условиях производства.
Заместитель госсекретаря и политический директор Министерства иностранных дел Ивар Ласис заявил, что рост импорта карбамида в Латвию в этом году был замечен и последовали действия: "Мы включили это минеральное удобрение - карбамид - в список товаров, на которые повышаются импортные пошлины". С 1 июля на импорт российских и белорусских минеральных удобрений в Евросоюз будет распространяться импортная пошлина в размере 40 евро за тонну. В течение трех лет эта сумма увеличится в десять раз, что, скорее всего, ознаменует конец эпохи минеральных удобрений из стран-агрессоров.
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