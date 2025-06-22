De Facto исследует обход санкций: белорусский карбамид попадает в Европу через Латвию

По данным передачи, у этой же белорусской компании закупила удобрения и даугавпилсская компания Apeks serviss. Представители компании отказались от комментариев.

По данным латвийской таможни, наибольший объем импорта карбамида из Беларуси в этом году составлял около тысячи тонн до введения санкций против Гродненского завода в 2021 году. После этого объемы существенно сократились. Однако за пять месяцев этого года уже импортировано более 31 тысячи тонн, в основном транзитом. Кроме того, в этом году к четырем тысячам тонн на сумму 1,6 миллиона евро была применена специальная таможенная процедура, позволяющая белорусскому карбамиду получить статус товара Евросоюза. В свою очередь, другое азотное удобрение - раствор карбамида и аммиачной селитры - не импортировалось в Латвию из Беларуси в течение последних трех лет до скачка в этом году.

Директор таможенного департамента VID Раймонд Жукулс напомнил, что карбамид из Беларуси сам по себе не является объектом санкций. В свою очередь, название санкционного завода "Гродно Азот" в проверенных таможней документах не фигурировало.