В аварии под Сигулдой пострадали пять человек

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, вызов на место происшествия поступил в 17:10.

На месте аварии из автомобиля был освобожден один пострадавший, которого передали медикам.

В Службе неотложной медицинской помощи агентству LETA сообщили, что в аварии пострадали в общей сложности пять человек. Все они доставлены в больницу с различными травмами, но в стабильном состоянии.