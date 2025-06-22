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В аварии под Сигулдой пострадали пять человек

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Обновлено 22 июня 2025, 19:31
Машина после аварии. Иллюстративное фото

В воскресенье на Видземском шоссе (A2) недалеко от Сигулды произошла авария, в результате которой пострадали пять человек.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, вызов на место происшествия поступил в 17:10.

На месте аварии из автомобиля был освобожден один пострадавший, которого передали медикам.

В Службе неотложной медицинской помощи агентству LETA сообщили, что в аварии пострадали в общей сложности пять человек. Все они доставлены в больницу с различными травмами, но в стабильном состоянии.

 

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