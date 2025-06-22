Передача: Строительный мусор от снесенного в ходе госзаказа здания вывалили на берег озера

Министерству внутренних дел принадлежит ряд построек, которые находятся в плохом состоянии и уже годами стоят пустыми. За средства Фонда восстановления часть из них снесут. Работы по демонтажу уже начались, однако информатор указывает на недобросовестное поведение застройщика, выбранного по результатам конкурса, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Латвия получила 36,6 миллиона евро из Европейского фонда восстановления на улучшение инфраструктуры Государственной пожарно-спасательной службы. Деньги будут использованы на строительство девяти новых центров управления катастрофами к 2028 году и снос экологически вредных зданий, принадлежащих Министерству внутренних дел, на 18 объектах недвижимости.
Государственное агентство обеспечения выбрало подрядчиков по сносу в четырех регионах. В Земгале победила компания Demontāža Pro. В июне она снесла здание бани поста в Кемери.
Европейский проект и закупки предусматривали строгие требования. Застройщик должен обеспечить доставку отходов сноса на полигон для утилизации или переработки.
Для того чтобы строительный мусор можно было повторно использовать в строительстве, его необходимо переработать. Например, бетон и кирпич необходимо измельчить на куски диаметром до 10 сантиметров.
Однако часть мусора от сноса бани в Кемери была сброшена на берег озера Бабите ("Яунваркали"), а не на свалку. Возле озера непереработанные части конструкции были сброшены в шахту. Здесь один из землевладельцев строит дорогу.
Видео очевидцев и другие доказательства показывают, что компания нарушает условия договора, который требует, чтобы строительный мусор был утилизирован на свалках.
В Государственном агентстве обеспечения утверждают, что не слышали о каких-либо нарушениях. Теперь, получив информацию, они планируют обратиться в Государственную службу среды.
Агентство пока не оплатило снос первого объекта, поскольку компания не предоставила отчеты о виде и объеме утилизированных строительных отходов. Если проверка Службы среды выявит, что застройщик нарушил договор, агентство планирует его расторгнуть. Однако до тех пор, пока не будут получены результаты проверки, застройщик продолжит работы. В Юрмале - здание Центрального управления охраны (ул. Дзирнаву, 43, Юрмала), в Добеле - здание изолятора (ул. Эдгара Франкманя, 5А, Добеле) и в Бауске - комплекс отдыха и спорта (улица Заля, 12, Бауска).
Demontāža Pro принадлежит Гатису Буманису. Компания работает уже 9 лет и предлагает услуги по сносу зданий, аренде техники, вывозу строительного мусора и благоустройству территорий. Компания также регулярно участвует в государственных и муниципальных закупках.
Владельцу компании несколько раз предлагали интервью, но он на приглашение не отозвался.
Строительный контролер объекта Алвис Крауклис рассказал, что видел, как на строительной площадке сортировали отходы, складывали в контейнеры и вывозили.
Территория, где оказался строительный мусор от демонтажа бани, принадлежит нескольким владельцам. Часть земли находится в защитной зоне озера Бабите, включая недавно построенную дорогу.
Если служба среды обнаружит нарушения, виновные получат административный штраф. Служба среды также может потребовать убрать строительный мусор, уже размещенный на дорожном полотне. Службе также придется оценить, были ли вообще разрешены такие работы в защитной зоне озера.
Служба среды усиливает мониторинг рекламных площадок, где продаются такие товары. Это также позволяет идентифицировать продавцов и определять происхождение строительных отходов.
Эколог Янис Бризга подчеркивает, что строительные отходы могут содержать краски, тяжелые металлы, примеси асбеста и другие вещества, которые могут загрязнять окружающую среду.
Специализированные компании по управлению строительными отходами должны получить специальное разрешение. Оно подтверждает способность компании обеспечить логистику, переработку и утилизацию отходов.
Весной Госагентство обеспечения наложило на застройщика штраф за просрочку разработки строительной документации. Это задержало начало работ. Демонтаж четырех объектов в Земгале планировалось завершить в этом месяце, однако срок окончания работ был продлен до марта следующего года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!