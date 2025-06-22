Передача: Строительный мусор от снесенного в ходе госзаказа здания вывалили на берег озера

В Государственном агентстве обеспечения утверждают, что не слышали о каких-либо нарушениях. Теперь, получив информацию, они планируют обратиться в Государственную службу среды.

Агентство пока не оплатило снос первого объекта, поскольку компания не предоставила отчеты о виде и объеме утилизированных строительных отходов. Если проверка Службы среды выявит, что застройщик нарушил договор, агентство планирует его расторгнуть. Однако до тех пор, пока не будут получены результаты проверки, застройщик продолжит работы. В Юрмале - здание Центрального управления охраны (ул. Дзирнаву, 43, Юрмала), в Добеле - здание изолятора (ул. Эдгара Франкманя, 5А, Добеле) и в Бауске - комплекс отдыха и спорта (улица Заля, 12, Бауска).

Demontāža Pro принадлежит Гатису Буманису. Компания работает уже 9 лет и предлагает услуги по сносу зданий, аренде техники, вывозу строительного мусора и благоустройству территорий. Компания также регулярно участвует в государственных и муниципальных закупках.

Владельцу компании несколько раз предлагали интервью, но он на приглашение не отозвался.

Строительный контролер объекта Алвис Крауклис рассказал, что видел, как на строительной площадке сортировали отходы, складывали в контейнеры и вывозили.

Территория, где оказался строительный мусор от демонтажа бани, принадлежит нескольким владельцам. Часть земли находится в защитной зоне озера Бабите, включая недавно построенную дорогу.