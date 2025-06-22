Вице-президент США Вэнс: Мы не воюем с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя американские удары по Ирану, заявил, что Вашингтон воюет не с Тегераном, а с его ядерной программой. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC в воскресенье, 22 июня.
"Мы не находимся в состоянии войны с Ираном. Мы находимся в состоянии войны с ядерной программой Ирана", - сообщил Вэнс. По его словам, удары США "уничтожили иранскую ядерную программу". "Я думаю, мы серьезно отбросили ее (программу. - Ред.) назад", - добавил вице-президент.
При этом, как отмечает NBC, Вэнс отказался подтвердить со 100% уверенностью, что ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены, заявив вместо этого, что, по его мнению, США "существенно задержали" возможность Ирана разработать ядерное оружие.
Вэнс не стал отвечать, уничтожены ли ядерные объекты
"Я не собираюсь вдаваться в секретные разведданные о том, что мы видели на месте событий в Иране. Но мы видели многое, и я совершенно уверен, что мы существенно задержали разработку ими ядерного оружия, а это и было целью этой атаки", - ответил Вэнс на вопрос ведущей, есть ли у администрации США 100-процентная уверенность в том, что ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены.
В отдельном интервью телеканалу ABC Вэнс также не смог однозначно ответить на вопрос о самом укрепленном из ядерных объектов Ирана в Фордо - был ли он уничтожен или лишь поврежден. "Сильно поврежден или уничтожен - я не совсем уверен, в чем разница", - сказал Вэнс, вновь заявив, что США "существенно отбросили" ядерную программу Ирана назад.
При этом президент США Дональд Трамп в обращении после ударов заявил, что "ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью и окончательно уничтожены". Министр обороны Пит Хегсет сказал на пресс-конференции 22 июня, что были уничтожены "ядерные амбиции Ирана". Во время того же брифинга председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн уточнил, что оценка окончательного ущерба от боевых действий "займет некоторое время".
Иран заявил, что эвакуировал ядерные объекты до ударов США
Власти Ирана после американских ударов заявили, что еще некоторое время назад эвакуировали все три ядерных объекта, атакованных США, - Фордо, Натанз и Исфахан. "Запасы обогащенного урана были вывезены из ядерных центров, и там не осталось никаких материалов, которые, если бы на них нацелились, могли бы вызвать радиацию и нанести вред нашим соотечественникам", - сообщил замглавы иранской государственной телерадиовещательной компании Хасан Абедини.
Советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади заявил, что Иран ожидал нападения на Фордо, поэтому "объект давно эвакуирован, а ущерб не является необратимым".
Как рассказали в Пентагоне, на объект в Фордо были сброшены противобункерные бомбы GBU-57. Последствия ударов видны на спутниковых снимках компании Planet Labs: входы в тоннели разрушены и изменился цвет грунта над объектом. Какие еще повреждения получил объект, специалисты пока сказать не могут, констатирует агентство AP, которое проанализировало снимки.
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