Вице-президент США Вэнс: Мы не воюем с Ираном

"Мы не находимся в состоянии войны с Ираном. Мы находимся в состоянии войны с ядерной программой Ирана", - сообщил Вэнс. По его словам, удары США "уничтожили иранскую ядерную программу". "Я думаю, мы серьезно отбросили ее (программу. - Ред.) назад", - добавил вице-президент.

При этом, как отмечает NBC, Вэнс отказался подтвердить со 100% уверенностью, что ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены, заявив вместо этого, что, по его мнению, США "существенно задержали" возможность Ирана разработать ядерное оружие.

Вэнс не стал отвечать, уничтожены ли ядерные объекты

"Я не собираюсь вдаваться в секретные разведданные о том, что мы видели на месте событий в Иране. Но мы видели многое, и я совершенно уверен, что мы существенно задержали разработку ими ядерного оружия, а это и было целью этой атаки", - ответил Вэнс на вопрос ведущей, есть ли у администрации США 100-процентная уверенность в том, что ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены.