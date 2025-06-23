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Базы в Ираке Иран уже атаковал в 2020 году после убийства американскими войсками командира подразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани в Багдаде. Но тогда Иран заранее предупреждал США, что такие удары будут сделаны — во избежание многих жертв и эскалации. На этот раз, считает Гарднер, Иран может атаковать без предупреждения.

Еще один вариант жесткого ответа — атака на корабли ВМС США в регионе с помощью дронов и быстроходных торпедных катеров. Такие удары Иран уже тренировал, плюс он может попросить об атаке своих союзников — хуситов в Йемене.

Наконец, ответ может быть не военным, а экономическим. Это перекрытие или минирование Ормузского пролива, через который проходит 20% мирового транзита нефти — но этот шаг затронет интересы многих других государств, в первую очередь расположенных в Персидском заливе.

Иран может присоединиться к Китаю, России и Северной Корее для организации серьезной кибератаки. Гарднер пишет, что такой вариант, безусловно, обсуждается.

Ответить асимметрично и позже

Гарднер пишет, что Иран может не атаковать США в ответ сразу и выждать паузу. Хотя бы для того, чтобы уровень боевой готовности на американских базах снизился с максимального.

Такой вариант предполагает и более широкое пространство — Иран может подготовиться и атаковать дипломатические или торговые миссии США и даже пойти на попытки убийства тех, кто там работает.