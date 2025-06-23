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Ответить сейчас, позже или никогда: каким может быть следующий шаг Ирана (1)

BBC
Дым от ударов

​В ночь на 22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты на территории Ирана. Президент Дональд Трамп и высокопоставленные американские военные считают, что атака была успешной. В МИД Ирана сказали, что повреждения не были критическими, и пообещали дать США "неизгладимый ответ" на совершенную атаку. Корреспондент Би-би-си по безопасности Фрэнк Гарднер рассуждает, каким может быть этот ответ.

Гарднер исходит из того, что разведка, военные и представители власти Ирана ведут дискуссию о том, каким этот ответный удар может быть — и какие последствия он будет иметь.

Иранской стороне придется выбирать: готова ли она к новым атакам; имеет ли смысл обострение отношений с США и Западом в целом; возможно ли вновь вернуться к переговорам с американской стороной, что на практике будет означать отказ от любого обогащения урана.

Фрэнк Гарднер рассказывает о трех вариантах, которые может использовать Иран (здесь можно прочитать текст Гарднера полностью на английском языке).

Жесткий и быстрый ответ

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи пообещал, что США получат «неизгладимый ответ» на ночную атаку по ядерным объектам

По мнению Гарднера, такой вариант поддержат те, кто испытывает наибольшее унижение от успешных атак сначала Израиля, а теперь и США.

У Ирана есть перечень из примерно 20 баз США на Ближнем Востоке. Также предполагается, что Тегеран сохранил около половины своего запаса из 3 тыс. ракет разной дальности — остальными уже был атакован Израиль.

Основная американская база, штаб-квартира 5-го флота ВМС США, располагается близ города Мина-Салман в Бахрейне. Здесь же расположен главный в этой стране торговый порт. Однако Иран может не захотеть атаковать соседнее по Персидскому заливу государство. И тогда под ударом будут американские базы в Сирии и Ираке.

Фото статьи

Базы в Ираке Иран уже атаковал в 2020 году после убийства американскими войсками командира подразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани в Багдаде. Но тогда Иран заранее предупреждал США, что такие удары будут сделаны — во избежание многих жертв и эскалации. На этот раз, считает Гарднер, Иран может атаковать без предупреждения.

Еще один вариант жесткого ответа — атака на корабли ВМС США в регионе с помощью дронов и быстроходных торпедных катеров. Такие удары Иран уже тренировал, плюс он может попросить об атаке своих союзников — хуситов в Йемене.

Наконец, ответ может быть не военным, а экономическим. Это перекрытие или минирование Ормузского пролива, через который проходит 20% мирового транзита нефти — но этот шаг затронет интересы многих других государств, в первую очередь расположенных в Персидском заливе.

Иран может присоединиться к Китаю, России и Северной Корее для организации серьезной кибератаки. Гарднер пишет, что такой вариант, безусловно, обсуждается.

Ответить асимметрично и позже

Гарднер пишет, что Иран может не атаковать США в ответ сразу и выждать паузу. Хотя бы для того, чтобы уровень боевой готовности на американских базах снизился с максимального.

Такой вариант предполагает и более широкое пространство — Иран может подготовиться и атаковать дипломатические или торговые миссии США и даже пойти на попытки убийства тех, кто там работает.

Безусловный минус этого варианта: США очевидно ответят на атаку, и ответ, скорее всего, придется на момент, когда жители Ирана будут возвращаться к нормальной жизни.

На асимметричную атаку со стороны Ирана США могут ответить еще более асимметрично

Вообще не отвечать

Это потребовало бы от Ирана огромной сдержанности, но избавило бы от дальнейших атак США и вернуло бы страну к переговорам о переработке урана в рамках мирной атомной программы.

Недостаток этого варианта, пишет Гарднер, в том, что Ирану придется пойти и на дальнейшие уступки. И США, и Израиль будут настаивать на том, чтобы в Иране либо вообще не было урана, либо чтобы он был, но обогащенный в других странах. Это стало бы гарантией того, что Тегеран не будет использовать атомную энергию в военных целях.

Такой шаг станет еще и демонстрацией слабости властей Ирана — в том числе, в глазах его жителей. Риск ослабления контроля над ними перевешивает всю опасность американских атак, заключает Фрэнк Гарднер.

BBC
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