При ударе РФ по украинскому полигону погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли и 14 ранены в результате российского ракетного удара по тренировочному полигону ВСУ.
В результате российского ракетного удара по тренировочному полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли по меньшей мере три человека, еще 14 получили ранения, сообщило командование украинских Сухопутных войск в воскресенье, 22 июня.
Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ, полковник Виталий Саранцев рассказал изданию "Украинская правда", что был обстрелян временный полигон для проведения дополнительных занятий с личным составом на юге страны. По предварительной информации, удар был нанесен ракетой "Искандер-М", сказал Саранцев.
"Почти весь личный состав за несколько минут до удара был рассредоточен и находился в укрытиях. К сожалению, некоторые военнослужащие проигнорировали меры безопасности. Большинство пострадавших именно они", - цитирует военного "Украинская правда". Для выяснения обстоятельств создана специальная комиссия, сообщило командование украинских Сухопутных войск.
Позднее Минобороны России подтвердило удар из комплекса "Искандер-М" по учебно-тренировочному полигону ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области. "В результате ракетного удара уничтожено более 10 автомобилей. Потери в живой силе ВСУ превысили 70 человек", - утверждает российское ведомство.
Удар РФ по Краматорску: четверо погибших
В результате российского удара по городу Краматорск в Донецкой области накануне погибли по меньшей мере четыре человека, еще четверо получили ранения, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. При этом под завалами может оставаться еще один человек, считают спасатели.
В больнице находятся четыре пострадавших, один из них - в тяжелом состоянии. Среди раненых - 14-летняя девочка и двое мужчин в возрасте 69 и 85 лет. По данным украинской прокуратуры, удар по Краматорску вечером 21 июня был нанесен фугасной авиабомбой с управляемым модулем.
Погибший при российском обстреле Херсона
Утром 22 июня российские войска нанесли удары по Херсону с применением артиллерии и дронов, сообщила Херсонская областная военная администрация. В результате обстрела погиб мужчина. Еще один 46-летний мужчина получил травму от взрыва мины, ранены были также три женщины.
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