При ударе РФ по украинскому полигону погибли три человека

В результате российского удара по городу Краматорск в Донецкой области накануне погибли по меньшей мере четыре человека, еще четверо получили ранения, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. При этом под завалами может оставаться еще один человек, считают спасатели.

В больнице находятся четыре пострадавших, один из них - в тяжелом состоянии. Среди раненых - 14-летняя девочка и двое мужчин в возрасте 69 и 85 лет. По данным украинской прокуратуры, удар по Краматорску вечером 21 июня был нанесен фугасной авиабомбой с управляемым модулем.

Погибший при российском обстреле Херсона

Утром 22 июня российские войска нанесли удары по Херсону с применением артиллерии и дронов, сообщила Херсонская областная военная администрация. В результате обстрела погиб мужчина. Еще один 46-летний мужчина получил травму от взрыва мины, ранены были также три женщины.