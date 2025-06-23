В праздники общественный транспорт в Риге будет бесплатным

Кроме того, будет обеспечено несколько дополнительных транспортных рейсов для доставки людей на мероприятия, организованные в разных районах города, и обратно.

В частности, в связи с проведением мероприятий Līgo nakts в Зеленом театре Межапарка, Гризинькалнсе и Дзегужкалнсе, с 23 июня примерно в 20:00 до 24 июня примерно в 05:30 из центра города будут организованы дополнительные рейсы.

В праздничные дни платные парковки Рижского самоуправления, которые обслуживает Rīgas satiksme, будут работать бесплатно.

При этом за использование подземной парковки на улице Кришьяна Валдемара, 5A, будет взиматься плата в соответствии с действующими тарифами.

Центр обслуживания клиентов Rīgas satiksme на Стацияс лаукумс, 2, будет работать 23 июня с 10:00 до 18:00, остальные центры обслуживания клиентов будут закрыты. 24 июня все центры обслуживания клиентов будут закрыты.

Оборот Rīgas satiksme в прошлом году, по предварительным данным, составил 193,315 млн евро, включая субсидии из государственного и муниципального бюджета, что на 5% больше, чем в 2023 году, но прибыль предприятия упала в несколько раз и составила 93 608 евро.