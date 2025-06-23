Каждый четвертый житель Латвии в этом году хочет провести Лиго дома

Большинство жителей Латвии - 41% - планируют поехать за город, отдохнуть на природе, посетить общественные мероприятия или отправиться за границу. Каждый пятый (20%) еще не решил, где и как проведет праздник, отложив решение до последней минуты, а 10% заявили, что вообще не будут праздновать Лиго.

19% опрошенных планируют в этом году отпраздновать Лиго на природе. Чаще всего это молодые люди в возрасте 18-29 лет - 30% респондентов этой возрастной группы. Празднование Лиго в сельской местности - единственное относительно значимое гендерное различие в опросе: мужчины несколько чаще, чем женщины, указали на это (21% и 17% соответственно).

Желание остаться дома и отпраздновать праздник в тишине более выражено среди людей старшего возраста. Только 9% молодых людей в возрасте 18-29 лет выбрали такой способ празднования. Напротив, 28-30% людей среднего возраста (40-59 лет) предпочитают спокойно отмечать дома. Эта тенденция особенно ярко выражена среди пожилых людей: почти половина, или 41%, 60-74-летних выбирают мирное празднование дома.

5% людей планируют посетить общественные мероприятия, и столько же - 5% - планируют уехать за границу.

Опрос проводила исследовательская компания Norstat по заказу банка Citadele, в нем участвовали более 1000 человек по всей Латвии.