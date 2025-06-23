Трагедия на озере Энгурес: опрокинулась лодка, погиб рыбак

Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что лодка перевернулась, а погибшего уже доставил на берег другой рыбак.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 54 вызова: 18 - на тушение пожаров, 26 - на спасательные работы, а десять вызовов оказались ложными.