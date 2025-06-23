Трагедия на озере Энгурес: опрокинулась лодка, погиб рыбак

Днем в субботу, 21 июня, в озере Энгурес опрокинулась лодка, один человек погиб, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что лодка перевернулась, а погибшего уже доставил на берег другой рыбак.
Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 54 вызова: 18 - на тушение пожаров, 26 - на спасательные работы, а десять вызовов оказались ложными.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!