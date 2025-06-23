В Адажи взорвался автомобиль: один человек попал в больницу

В результате взрыва один человек был госпитализирован.

Возможная причина взрыва - скопление газа в салоне автомобиля от туристического оборудования. Газ взорвался, когда автомобиль был разблокирован.

В воскресенье, 22 июня, в Латвии было зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие, в авариях пострадали восемь человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Уже сообщалось, что в воскресенье днем на Видземском шоссе под Сигулдой в результате аварии пострадали пять человек. На дороге столкнулись два автомобиля. Спасателям пришлось использовать гидравлические инструменты, чтобы освободить одного пострадавшего из-под обломков.

за сутки полиция задержала 14 водителей за вождение в нетрезвом состоянии: по четыре в Рижском регионе и Видземе, трех в Земгале, двух в Латгале и одного в Курземе. В столице также был задержан один водитель за употребление наркотиков. Восемь задержанных водителей находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому привлечены к уголовной ответственности.

Выписано 186 штрафов за превышение и всего 478 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.