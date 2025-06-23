На Лиго изменились часы работы крупных торговых центров в Риге

В понедельник торговые центры Akropole Rīga и Akropole Alfa будут работать с 10:00 до 20:00, а торговый центр Origo - с 10:00 до 19:00. При этом для магазинов Rimi и Maxima, а также для некоторых других торговых предприятий и заведений общественного питания в этих ТЦ часы работы будут другими.

Торговые центры Spice, Spice Home и Riga Plaza 23 июня будут работать с 10:00 до 18:00, Domina Shopping и Galerija Centrs - с 10:00 до 17:00, а Galleria Riga - с 10:00 до 16:00. В этих торговых центрах также будут отличаться часы работы продовольственных магазинов, а также некоторых торговцев и предприятий общественного питания.

В свою очередь 24 июня большинство магазинов в торговых центрах будут закрыты, и только магазины Rimi и Maxima, а также другие торговцы, предприятия общественного питания и сферы услуг в некоторых торговых центрах планируют работать.