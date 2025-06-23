Трамп: почему бы не сменить режим в Иране?

"Использовать термин "смена режима" неполиткорректно. Однако если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим? MIGA!!!" - написал Дональд Трамп на своей платформе Truth Social. Аббревиатура MIGA расшифровывается как Make Iran Great Again, по аналогии с избирательным слоганом Трампа MAGA - Make Amerika Great Again ("Сделаем Америку снова великой").

Несколькими часами ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил журналистам, что удары США по Ирану не связаны с намерением свергнуть правящий режим в стране.

"Целью этой миссии не была и не является смена режима", - сказал Хегсет.

Уже сообщалось, что США в ночь на воскресенье нанесли удар по ядерным объектам Ирана в поддержку военной операции Израиля против иранской ядерной программы, начатой 13 июня.