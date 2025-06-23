Фото На перекрестке улиц Лиелирбес и Вентспилс в Риге идет ремонт: возможны пробки

Муниципалитет призывает водителей по возможности пользоваться объездными маршрутами, когда они едут на празднование Лиго за город или возвращаются.

Городские власти также призывают участников дорожного движения в целом учитывать ситуацию и перепланировать свои обычные маршруты, чтобы избежать ремонтных работ, или выделить дополнительное время на дорогу, чтобы вовремя добраться до места назначения.

Уже сообщалось, что в связи с работами по восстановлению дорожного покрытия со 2 июня по 21 июля будет ограничено движение транспорта на участке улицы Лиелирбес от улицы Вентспилс до улицы Каугуру. Дополнительные ограничения движения были введены в связи с незапланированными аварийными работами.

Галерея: Ремонтные работы на улице Лиелирбес