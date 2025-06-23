Активная эвакуация граждан Латвии из Израиля завершена

В воскресенье, 22 июня, десять граждан Латвии отправились из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Кишинев (Молдова). Эвакуационный рейс из Тель-Авива был организован посольством Украины в Израиле в сотрудничестве с посольством Украины в Египте.

На данный момент 42 гражданина Латвии покинули Израиль через Египет и Иорданию на эвакуационных рейсах, организованных Украиной, Литвой и Словакией, а 13 человек покинули Израиль самостоятельно.

Всего с начала обострения ситуации с безопасностью в регионе 13 июня Израиль покинули 55 граждан Латвии.

В настоящее время в консульском регистре МИДа зарегистрировано 44 человека, 12 из которых находятся в краткосрочной поездке. Министерство иностранных дел поддерживает контакт с лицами, совершающими краткосрочные поездки, и информирует их о возможностях выезда.

Воздушное пространство Израиля открыто для полетов с 23 июня. Для координации выезда иностранцев из Израиля министерство туризма Израиля предлагает иностранцам зарегистрироваться на сайте govforms.gov.il. Если эвакуационные рейсы из Израиля будут организованы, когда позволит ситуация с безопасностью, израильские власти проинформируют путешественников, отмечает МИД Латвии.