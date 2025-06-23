Активная эвакуация граждан Латвии из Израиля завершена

Активная фаза эвакуации граждан Латвии из Израиля подошла к концу, так как оставшиеся там не проявляют интереса к отъезду, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).
В воскресенье, 22 июня, десять граждан Латвии отправились из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Кишинев (Молдова). Эвакуационный рейс из Тель-Авива был организован посольством Украины в Израиле в сотрудничестве с посольством Украины в Египте.
На данный момент 42 гражданина Латвии покинули Израиль через Египет и Иорданию на эвакуационных рейсах, организованных Украиной, Литвой и Словакией, а 13 человек покинули Израиль самостоятельно.
Всего с начала обострения ситуации с безопасностью в регионе 13 июня Израиль покинули 55 граждан Латвии.
В настоящее время в консульском регистре МИДа зарегистрировано 44 человека, 12 из которых находятся в краткосрочной поездке. Министерство иностранных дел поддерживает контакт с лицами, совершающими краткосрочные поездки, и информирует их о возможностях выезда.
Воздушное пространство Израиля открыто для полетов с 23 июня. Для координации выезда иностранцев из Израиля министерство туризма Израиля предлагает иностранцам зарегистрироваться на сайте govforms.gov.il. Если эвакуационные рейсы из Израиля будут организованы, когда позволит ситуация с безопасностью, израильские власти проинформируют путешественников, отмечает МИД Латвии.
В настоящее время из Израиля в Иорданию можно добраться и по суше. Визы можно получить на границе. Из Израиля также можно выехать по суше в Египет.
МИД призывает помнить, что передвижение по Израилю в настоящее время опасно из-за неожиданного и массированного характера иранских атак, поэтому важно держаться поближе к бомбоубежищам и следовать указаниям властей. МИД подчеркивает, что возможности выезда из Израиля постоянно меняются, поэтому министерство призывает поддерживать контакт с консульским отделом МИД.
В Израиле объявлено чрезвычайное положение, и все официальные учреждения, включая посольство Латвии, закрыты до дальнейшего уведомления. Тем временем дипломаты продолжают свою работу.
Если граждане Латвии находятся в регионе, МИД призывает их связаться с родственниками и сообщить им, что они в безопасности, а при необходимости позвонить на горячую линию МИД +371 26337711 или отправить электронное письмо на адрес palidziba@mfa.gov.lv.
По официальным данным, в Израиле проживает около 6000 граждан Латвии, в Иране - трое.
Уже сообщалось, что 13 июня Израиль начал военную операцию, нанеся удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям, на что Иран ответил ракетными ударами по Израилю. С тех пор взаимные атаки продолжаются.
В воскресенье, 22 июня, в конфликт вмешались США, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам.
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