Бывший топ-военный НАТО: Украина не проигрывает войну

Нам нужно больше внимания уделять эффективности. Правительство использует эффективность, чтобы тратить как можно меньше, покупая не самое лучшее, а самое дешевое. А в промышленности речь идет о том, чтобы держать затраты на как можно более низком уровне, что привело к принципу "точно в срок, ровно столько, сколько нужно". Но для определенных стратегических вещей нам нужно улучшить наши запасы. Политики должны понимать, что у них недостаточно знаний, и им нужно поговорить с людьми, которые обладают этими знаниями, а затем прислушаться к ним.

- Это зависит от многих факторов. Во-первых, от того, насколько быстро мы сможем реализовать наши военные планы, которые мы разработали и которые были согласованы лидерами НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году. Если мы отстаем, то это дает возможность нашим противникам. Во-вторых, это зависит от того, как быстро они, Россия, восстанавливаются, сколько денег они готовы потратить на более крупные и лучше вооруженные силы, чем у них были в феврале 2022 года. Учитывая тот факт, что мы по-прежнему считаем, что намерения России не изменились и речь идет не только об Украине, а о буферной зоне вокруг России в целом, то сроки могут измениться со временем. Три-пять лет - это прогноз, который вы слышите все чаще и чаще. И три года будут использованы теми, кто больше всего чувствует угрозу, а именно странами Балтии и Польшей. Но сейчас есть также признаки того, что россияне производят больше, чем им на самом деле нужно в Украине. Восстановление уже началось. А это означает, что мы ближе к трем годам, чем к пяти. И иностранная поддержка, которую получает Россия, также вызывает беспокойство, потому что она определяет ее способность к восстановлению. И эта поддержка очень сильна, особенно со стороны Китая.