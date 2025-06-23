Главное за 23 июня Взрыв автомобиля, опыт беженца в Латвии и подробности освобождения латвийца из тюрьмы в Беларуси

Уходящий день был насыщен важными событиями - в центре Адажи в автомобиле BMW произошел взрыв, опыт беженца в Латвии, а латвиец рассказал об освобождении из тюрьмы в Беларуси. Об этих и других новостях понедельника, 23 июня, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
В воскресенье, 22 июня, в центре Адажи в автомобиле BMW произошел взрыв, в результате которого один человек был госпитализирован, сообщает полиция самоуправления.
За три года он потерял 26 килограммов. Таким в Ригу вернулся из тюрьмы в Беларуси политзаключенный, гражданин Латвии Дмитрий Михайлов. Его "преступлением" стала критика действующего режима в закрытой группе в интернете. Его арестовали через полтора года после написанных комментариев. Суд длился долго, и его приговорили к четырем годам заключения. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными.
Омар Кнасс, 30-летний выходец из Сирии, находится в Латвии уже три года. Его история отражает путь, через который проходят многие беженцы, сталкиваясь с такими трудностями, как языковой барьер и изучение новой культуры. Сейчас Омар работает на стройке и пытается интегрироваться в латвийское общество, сохраняя при этом связи с родиной.
Лучше всего, конечно, праздновать Лиго с ясной головой. Алкогольная зависимость приводит людей к несчастьям с трагическими последствиями. Типичный пример - мужчина, осужденный Рижским городским судом за несколько краж. Преступник выбирал свои цели в основном на почве алкоголизма, а один из эпизодов произошел прямо в праздник Лиго.
Nekā personīga продолжает расследование финансовых операций Российского фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, или сокращенно "Правфонд", с пророссийскими активистами в Латвии. Эти суммы можно найти в тысячах утекших электронных писем и папок с документами. Также есть договоры и переписки, которые показывают, что активная кампания по защите прав детей, которую продвигала один из лидеров референдума о русском языке, а ныне избранная в Рижскую думу Юлия Степаненко, поддерживалась из России.
За рубежом:
Во время отмечаемого по всей Франции ежегодного праздника Fête de la Musique зафиксированы массовые нападения на женщин с применением шприцов. Задержаны 12 человек, начато расследование.
По словам эстонских властей, монахини Пюхтицкого монастыря отказываются разорвать отношения с Русской православной церковью и повторяют высказывания, которые совпадают с пропагандой Владимира Путина, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на газету The Telegraph.
В ночь на 22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты на территории Ирана. Президент Дональд Трамп и высокопоставленные американские военные считают, что атака была успешной. В МИД Ирана сказали, что повреждения не были критическими, и пообещали дать США "неизгладимый ответ" на совершенную атаку. Корреспондент Би-би-си по безопасности Фрэнк Гарднер рассуждает, каким может быть этот ответ.
Президент США Дональд Трамп вечером в воскресенье, 22 июня, поднял вопрос о смене режима в Иране.
Активная фаза эвакуации граждан Латвии из Израиля подошла к концу, так как оставшиеся там не проявляют интереса к отъезду, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).
Интересное чтиво:
В Риге празднование Лиго запланировано в Гризинькалнском парке, Дзегужкалнсе и Зеленом театре Межапарка.
Для многих Лиго - самое ожидаемое событие и праздник лета. На Лиго люди не только посещают мероприятия, но и наслаждаются вкусной едой. Как отпраздновать, сохранив фигуру? На эти и другие вопросы отвечают диетолог Виана Кулша и Виктория Закаркевич, владелица профиля Uzlabo в Instagram.
На этой неделе именины отметят 44 093 Яниса, что на 901 меньше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции.
23 июня "последний романтик", многократный обладатель музыкальных премий и наград, певец Валерий Меладзе отмечает свой день рождения, а 28 июня он выступит в Xiaomi Arēna. RUS TVNET рассказывает об этом исполнителе в рамках рубрики "Звезда недели".
Один из самых разыскиваемых ФБР преступников все еще на свободе, если только он не покончил с собой. Жестокий мужчина исчез после того, как в припадке ярости взорвал дом, где находились его убитая жена и двое детей.
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