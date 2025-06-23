Главное за 23 июня Взрыв автомобиля, опыт беженца в Латвии и подробности освобождения латвийца из тюрьмы в Беларуси

Новости Латвии:

В воскресенье, 22 июня, в центре Адажи в автомобиле BMW произошел взрыв, в результате которого один человек был госпитализирован, сообщает полиция самоуправления.

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За три года он потерял 26 килограммов. Таким в Ригу вернулся из тюрьмы в Беларуси политзаключенный, гражданин Латвии Дмитрий Михайлов. Его "преступлением" стала критика действующего режима в закрытой группе в интернете. Его арестовали через полтора года после написанных комментариев. Суд длился долго, и его приговорили к четырем годам заключения. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными.

Омар Кнасс, 30-летний выходец из Сирии, находится в Латвии уже три года. Его история отражает путь, через который проходят многие беженцы, сталкиваясь с такими трудностями, как языковой барьер и изучение новой культуры. Сейчас Омар работает на стройке и пытается интегрироваться в латвийское общество, сохраняя при этом связи с родиной.