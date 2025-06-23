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Израиль и Иран продолжают атаковать друг друга

Израиль и Иран продолжают атаковать друг друга.

В понедельник, 23 июня, Израиль и Иран продолжают взаимные удары.

В Иране израильские удары были нанесены по подземному ядерному объекту Фордо, который в воскресенье, 22 июня, также подвергся удару США, а также по ракетным установкам в районе Керманшаха. В Тегеране в результате удара были разрушены ворота тюрьмы Эвин. В этой тюрьме содержатся политические заключенные. По данным израильских и иранских СМИ, в иранской столице также пострадали Служба безопасности Стражей революции и Басидж - подразделение Стражей революции, используемое для подавления протестов.

В свою очередь в Израиле иранские ракеты повредили инфраструктуру электроснабжения, нарушив подачу электроэнергии на юге страны, сообщают израильские власти.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник обратилось к Ирану с просьбой разрешить инспекторам посетить иранские ядерные объекты, чтобы оценить состояние запасов обогащенного урана.

Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в понедельник прибыл в Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Уже сообщалось, что 13 июня Израиль нанес удары по иранским ядерным объектам, на что Иран ответил ракетными ударами и ударами беспилотников по Израилю.

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