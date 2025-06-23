Приехал как беженец, но смог многого добиться. Три года жизни сирийца Омара в Латвии

Омар Кнасс, 30-летний выходец из Сирии, находится в Латвии уже три года. Его история отражает путь, через который проходят многие беженцы, сталкиваясь с такими трудностями, как языковой барьер и изучение новой культуры. Сейчас Омар работает на стройке и пытается интегрироваться в латвийское общество, сохраняя при этом связи с родиной.