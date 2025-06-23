Приехал как беженец, но смог многого добиться. Три года жизни сирийца Омара в Латвии

Омар Кнасс, 30-летний выходец из Сирии, находится в Латвии уже три года. Его история отражает путь, через который проходят многие беженцы, сталкиваясь с такими трудностями, как языковой барьер и изучение новой культуры. Сейчас Омар работает на стройке и пытается интегрироваться в латвийское общество, сохраняя при этом связи с родиной.
Его история похожа на судьбы многих других беженцев, он отправился в долгий и опасный путь из Сирии в Латвию из-за войны.
Путь в Латвию был очень трудным. Омар приехал через Беларусь и около шести месяцев провел на границе. Он спал в обуви, иногда приходилось пить грязную воду, а огонь был очень важен. "Да, если не развести огонь, то не выжить", - вспоминает мужчина.