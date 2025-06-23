Израиль нанес массированные удары по центру Тегерана

В Иране сообщают о новом ударе по ядерному объекту Фордо

Между тем иранские СМИ сообщают, что в результате израильских ударов в Тегеране произошло отключение электроснабжения. По данным иранского информационного агентства "Тасним", Израиль нанес удар по расположенному в горах заводу по обогащению урана Фордо, который днем ранее был атакован США. Этот объект считается особенно защищенным от ударов, поскольку его оборудование размещено глубоко под землей. Подтверждения израильского удара по Фордо от ЦАХАЛ не поступало.

Иранские государственные СМИ также пишут о взрывах в Тегеране и его городе-спутнике Карадже, а также расположенном около иранской столицы военном аэродроме Паджам. Одновременно сообщается об ударе по зданию государственного телеканала IRIB. "Тасним" подтвердило удар по тюрьме Эвин. Здание получило повреждения, но ситуация находится под контролем, утверждает далее иранское госагентство.

Военная операция Израиля против Ирана

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, атаковав ядерные объекты, военные базы и личный состав иранской армии. Израильские власти объяснили свои атаки опасным приближением Тегерана к созданию ядерного оружия. Иран отверг обвинения в создании атомной бомбы и в ответ выпустил по Израилю сотни дронов и баллистических ракет. С тех пор обмен ударами продолжается.

В ночь на 22 июня в военный конфликт Израиля и Ирана вступили США. Американская армия нанесла удары по трем объектам ядерной программы Ирана. Бомбардировщики B-2 атаковали завод Фордо, предположительно, двенадцатью 13,6-тонными противобункерными бомбами, и еще две такие бомбы были сброшены на Натанз. С подводных лодок были запущены 30 ракет "Томагавк" по объектам в Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что важнейшие иранские объекты по обогащению урана уничтожены.