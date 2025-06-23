Израиль нанес массированные удары по центру Тегерана

Израиль атаковал цели иранского режима и репрессивные учреждения в Тегеране, заявил глава Минобороны Кац. В числе прочих нанесен удар по тюрьме Эвин, в которой содержатся противники иранских властей.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по Ирану. В настоящее время атакам подвергаются "с беспрецедентной силой цели режима и правительственные репрессивные органы в самом сердце Тегерана", заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац в понедельник, 23 июня.
По данным его офиса, среди прочего атакована расположенная в Тегеране тюрьма Эвин, в которой содержатся противники иранского режима.
Кац пообещал, что израильские атаки по иранским объектам "продолжатся с полной силой", при этом "иранский режим будет наказан за каждый выстрел по израильскому тылу". "Мы продолжим действовать, чтобы защитить тыл и победить врага, пока все цели войны не будут достигнуты", - подчеркнул далее Кац.
Удары по военной инфраструктуре Ирана
Ранее в тот же день израильские ВВС нанесли удары по стартовым площадкам и хранилищам ракет класса "земля-земля" в Керманшахе на западе Ирана, сообщил представитель ЦАХАЛ в понедельник, 23 июня. По его словам, при этом были задействованы 15 истребителей.
Кроме того, израильская армия атаковала шесть аэродромов в западной, восточной и центральной частях Ирана, уничтожив 15 истребителей и военных вертолетов, указывается далее. Как отмечается в заявлении, в результате также были разрушены взлетно-посадочные полосы и подземные ангары. Тем самым израильские военные стремятся расширить свой контроль над воздушным пространством Ирана. Израильская армия "продолжает усилия по ослаблению военного потенциала иранского режима", добавили в ЦАХАЛ.
В Иране сообщают о новом ударе по ядерному объекту Фордо
Между тем иранские СМИ сообщают, что в результате израильских ударов в Тегеране произошло отключение электроснабжения. По данным иранского информационного агентства "Тасним", Израиль нанес удар по расположенному в горах заводу по обогащению урана Фордо, который днем ранее был атакован США. Этот объект считается особенно защищенным от ударов, поскольку его оборудование размещено глубоко под землей. Подтверждения израильского удара по Фордо от ЦАХАЛ не поступало.
Иранские государственные СМИ также пишут о взрывах в Тегеране и его городе-спутнике Карадже, а также расположенном около иранской столицы военном аэродроме Паджам. Одновременно сообщается об ударе по зданию государственного телеканала IRIB. "Тасним" подтвердило удар по тюрьме Эвин. Здание получило повреждения, но ситуация находится под контролем, утверждает далее иранское госагентство.
Военная операция Израиля против Ирана
Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, атаковав ядерные объекты, военные базы и личный состав иранской армии. Израильские власти объяснили свои атаки опасным приближением Тегерана к созданию ядерного оружия. Иран отверг обвинения в создании атомной бомбы и в ответ выпустил по Израилю сотни дронов и баллистических ракет. С тех пор обмен ударами продолжается.
В ночь на 22 июня в военный конфликт Израиля и Ирана вступили США. Американская армия нанесла удары по трем объектам ядерной программы Ирана. Бомбардировщики B-2 атаковали завод Фордо, предположительно, двенадцатью 13,6-тонными противобункерными бомбами, и еще две такие бомбы были сброшены на Натанз. С подводных лодок были запущены 30 ракет "Томагавк" по объектам в Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что важнейшие иранские объекты по обогащению урана уничтожены.
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