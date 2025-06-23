Родители все реже называют детей Янисами и Лигами

В понедельник, 23 июня, именины будут отмечать 9579 Лиг, что на 735 меньше по сравнению с 2024 годом.

Среди новорожденных этого года в Латвии имя Янис было дано 34 детям, а Лигой назвали трех девочек.

Количество Лиг в Латвии в 21 веке остается относительно стабильным, тогда как имя Янис родители стали давать детям значительно реже.

Согласно архиву агентства LETA:

В 2024 году в Латвии было зарегистрировано 44 994 Яниса и 10 314 Лиг;

В 2022 году именины отмечали 47 185 Янисов и 9820 Лиг;

В 2021 году - 48 311 Янисов и 9871 Лига;

В 2018 году - 51 549 Янисов и 10 012 Лиг;

В 2013 году - 57 235 Янисов и 10 501 Лига;

В 2009 году - 61 758 Янисов и 10 806 Лиг;

В 2004 году - 67 244 Яниса и 10 672 Лиги.