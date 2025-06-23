Венгрия и Словакия заблокировали новые санкции ЕС против России

"Мы со Словакией предотвратили принятие 18-го пакета санкций. Мы сделали это потому, что в этом случае государствам Евросоюза, включая Венгрию и Словакию, было бы запрещено покупать российский природный газ и дешевую российскую сырую нефть", - сказал венгерский министр.

Министр также подчеркнул, что Будапешт ясно дал понять, что не позволит использовать деньги венгерских налогоплательщиков для поддержки Украины.

"Мы не готовы предоставлять никакую новую финансовую помощь, никакие новые поставки оружия, никакие новые военные операции", - сказал Сийярто.

В начале июня ЕС начал обсуждение 18-го пакета санкций против России.

Предлагалось ввести ограничения против более чем 30 физических и юридических лиц, двух китайских банков, торгующих с Россией, отключение 22 российских банков от системы SWIFT, а также внесение в "черные списки" 77 танкеров так называемого "теневого флота" РФ.

Еврокомиссия также предложила запретить покупку нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, и исключить возможность возобновления работы газопровода "Северный поток".

Главный удар по экспорту российской нефти был в предложении снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Предполагалось запретить страхование и транспортировку нефти, цена которой выше установленного лимита, и запретить европейским танкерным компаниям ее перевозку вообще.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что 18-й пакет санкций может быть утвержден до 20 июня.