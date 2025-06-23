Видео Россия нанесла ракетный удар по лицею в Одесской области; есть погибшие и раненные

Поскольку сейчас летние каникулы, в здании лицея в основном находились его сотрудники. На месте удара продолжается разбор завалов, под которыми могут быть люди.

"Ни один из таких российских ударов не является случайным - российская армия точно знает, куда бьет. И это демонстративные удары. Руководство России не собирается меняться, не собирается по своей воле завершать войну. Именно поэтому нужно реальное и болезненное для России усиление давления и санкций", - заявил президент Украины Владимир Зеленский после этого удара.