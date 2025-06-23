Видео Россия нанесла ракетный удар по лицею в Одесской области; есть погибшие и раненные

В результате ракетного удара России по городу Белгород-Днестровский Одесской области Украины в понедельник, 23 июня, были нанесены серьезные повреждения зданию лицея, погибли два человека и еще 12 получили ранения, сообщили местные власти.
Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Остальные, в том числе трое подростков, получили ранения средней степени тяжести.
Поскольку сейчас летние каникулы, в здании лицея в основном находились его сотрудники. На месте удара продолжается разбор завалов, под которыми могут быть люди.
"Ни один из таких российских ударов не является случайным - российская армия точно знает, куда бьет. И это демонстративные удары. Руководство России не собирается меняться, не собирается по своей воле завершать войну. Именно поэтому нужно реальное и болезненное для России усиление давления и санкций", - заявил президент Украины Владимир Зеленский после этого удара.
Russia launched a ballistic missile at an school in the Odesa region. Civilians may be trapped under the rubble.— Inna Sovsun (@InnaSovsun) June 23, 2025
Schools are not military targets. But Russia keeps turning places of learning into sites of death. pic.twitter.com/FEONtQsM7u
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