Юревиц надеется на сотрудничество с депутатом, которая покинула фракцию "Прогрессивных"

Он отметил, что Абрама часто проявляла независимость в своих взглядах и ранее уже принимала самостоятельные решения в голосованиях. Поэтому ее решение не стало для Юревица неожиданностью.

Он подчеркнул, что эта ситуация не должна существенно повлиять на стабильность правящей коалиции.

Также он выразил надежду, что сотрудничество с депутатом продолжится и в дальнейшем, даже если она будет действовать как независимый депутат.

Юревиц признал, что в последнее время лично с ней не общался, однако считает ее опытным и грамотным человеком, пришедшим в политику с серьезным профессиональным бэкграундом.

Ранее сообщалось, что Абрама покинула фракцию "Прогрессивных", тем самым ослабив позиции коалиции в парламенте.

Абрама в комментарии агентству LETA пояснила, что покидает не только фракцию, но и саму партию "Прогрессивные".

На вопрос, потеряла ли таким образом коалиция ее голос, парламентарий ответила, что это будет зависеть от рассматриваемых вопросов. "Мой голос уже не абсолютен в любом вопросе, но думаю, что точно ничего не может особо измениться, потому что я всегда принимала решения государственно, ответственно и профессионально", - сказала депутат.

Она заявила, что иногда голосовала совершенно отличным от фракции образом, но это было обоснованно.

Абрама добавила, что, по ее мнению, ее уход из фракции не повлияет на стабильность коалиции и дееспособность правительства.