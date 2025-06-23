Стало известно, как латвийцы оценивают свою работу

Наиболее довольны своей работой молодые профессионалы, которые положительно оценивают как развитие своей карьеры, так и уровень заработной платы.

Больше всего неудовлетворенности выражают пенсионеры, студенты и люди с низкими доходами.

Согласно опросу, жители в возрасте от 30 до 49 лет в целом позитивнее оценивают рынок труда, так как в этом возрасте рабочая жизнь более стабилизирована и есть большая уверенность в своих профессиональных способностях и их востребованности.

Наименее удовлетворены ситуацией люди предпенсионного и пенсионного возраста (60–74 года), а также молодежь от 18 до 29 лет.

Уровень образования также играет важную роль:

59% опрошенных с высшим образованием удовлетворены своей работой;

среди людей с основным образованием только 33%.

Наиболее довольны своей работой руководители (71%), за ними следуют квалифицированные специалисты и самозанятые (68%).

Наименее довольны люди с низкими доходами (до 550 евро в месяц), пенсионеры, студенты и неквалифицированные работники.

Только 5% респондентов полностью довольны своим доходом, а каждый третий скорее доволен своей зарплатой.

38% заявили, что уровень доходов их не устраивает. Позитивнее к своим доходам относятся те, кто зарабатывает от 1000 евро в месяц, а также имеет квалификацию или высшее образование.

Хотя общий уровень удовлетворенности работой довольно высок, только 25% опрошенных считают, что рынок труда в Латвии предлагает хорошие возможности найти подходящую работу.

Это негативно влияет на общую оценку карьерных перспектив, возможности реализовать профессиональные навыки и получить соответствующую оплату.

Наибольший пессимизм в отношении рынка труда характерен для людей старше 50 лет, в то время как наиболее позитивно его оценивают жители в возрасте от 30 до 49 лет.

Опрос был проведен в марте 2025 года по заказу Swedbank компанией Snapshots. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.