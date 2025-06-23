Израильская разведка: Иран вывез обогащенный уран с ядерных объектов до удара США

За несколько дней до авиаударов США Иран вывез около 400 килограммов урана, обогащенного до 60%, из своих ядерных объектов. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с данными израильской разведки.
По их словам, такое решение стало ответом Тегерана на регулярные угрозы президента США Дональда Трампа присоединиться к военной операции Израиля против Ирана.
Обогащенный уран хранился на подземном ядерном комплексе в Исфахане в небольших контейнерах, которые, как утверждается, можно было вывезти в багажниках десяти легковых автомобилей.
Кроме того, на спутниковых снимках Maxar Technologies рядом с ядерным объектом в Фордо были замечены 16 грузовиков. Однако их содержимое неизвестно. По мнению источников, в них могли находиться гигантские центрифуги для обогащения урана, однако вряд ли их все можно было эвакуировать за столь короткое время, отметил один из американских чиновников в комментарии NYT.
Satellite imagery shows apparent US bunker-buster strikes on Iran’s Fordow site—3 sets of craters visible.— Sina Toossi (@SinaToossi) June 22, 2025
But crucially, June 21 images show trucks & heavy machinery sealing entrances with soil & moving equipment—showing Iran was trying to prep for strike & protect assets. https://t.co/aCnpgdjwlp pic.twitter.com/nhXVRW39VP
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью CNN подчеркнул, что иранские власти не скрывают, что они стараются защитить обогащенный уран. По его словам, инспекторы агентства в последний раз видели уран за неделю до начала израильского обстрела. На вопрос The New York Times, считает ли он, что уран был перевезен в другое место, Гросси ответил: "Да".
Ранее он отметил, что с технической точки зрения уран, обогащенный до 60%, почти равен 90% уровню, необходимому для создания ядерного оружия.
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