Видео Иран запустил ракеты по базам США в Катаре

Государственное телевидение Ирана сообщает, что ракетный удар был нанесен в ответ на бомбардировку со стороны США.

"Эпоха "бей и беги" закончилась - любые повторные атаки ускорят свертывание присутствия США в Западной Азии", - Русская служба BBC приводит слова госканала Ирана.

Иранский удар по базе Аль-Удейд в Катаре не привел к потерям, заявили в Пентагоне.

Информационное агентство Рейтер со ссылкой на свои источники сообщил, что Иран заранее предупредил США и Катар об ударе по базе в Катаре. Благодаря этому военных успели эвакуировать.

Ранее сообщалось, что 23 июня Катар закрыл небо. США и Великобритания предупредили своих граждан: не путешествовать и оставаться в укрытии.

После ракетного удара по базе США в Катаре, свое воздушное пространство закрыли Арабские эмираты, Ирак и Кувейт.

Аль-Удейд, это крупная авиабаза рядом с Дохой, столицей Катара. Здесь расположен штаб Центрального командования США, координирующего операции на Ближнем Востоке. Также на базе присутствуют ВВС Великобритании и других стран.

🚨 HAPPENING NOW: Air defenses seen activated over Doha, Qatar, after Iran fired a barrage of missiles at it, likely targeting the al-Udeid base used by U.S. forces pic.twitter.com/exG9nVGR1d — Breaking911 (@Breaking911) June 23, 2025