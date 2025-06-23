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Видео Иран запустил ракеты по базам США в Катаре

Обновлено 23 июня 2025, 21:23
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Вечером в понедельник, 23 июня, Иран объявил о нанесении ракетного удара по авиабазе США Аль-Удейд в Катаре, об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на Государственное телевидение Ирана.

Государственное телевидение Ирана сообщает, что ракетный удар был нанесен в ответ на бомбардировку со стороны США.

"Эпоха "бей и беги" закончилась - любые повторные атаки ускорят свертывание присутствия США в Западной Азии", - Русская служба BBC приводит слова госканала Ирана.

Иранский удар по базе Аль-Удейд в Катаре не привел к потерям, заявили в Пентагоне. 

Информационное агентство Рейтер со ссылкой на свои источники сообщил, что Иран заранее предупредил США и Катар об ударе по базе в Катаре. Благодаря этому военных успели эвакуировать. 

Ранее сообщалось, что 23 июня Катар закрыл небо. США и Великобритания предупредили своих граждан: не путешествовать и оставаться в укрытии.

После ракетного удара по базе США в Катаре, свое воздушное пространство закрыли Арабские эмираты, Ирак и Кувейт.

Аль-Удейд, это крупная авиабаза рядом с Дохой, столицей Катара. Здесь расположен штаб Центрального командования США, координирующего операции на Ближнем Востоке. Также на базе присутствуют ВВС Великобритании и других стран.

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