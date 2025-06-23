Видео Мужская сборная Латвии по баскетболу 3x3 победила в первом матче Кубка мира

Латвийская команда, посеянная под седьмым номером, в матче группы B обыграла Черногорию (16-й номер) со счетом 21:16

Карлис Ласманис набрал девять очков и сделал четыре подбора, Кристап Глудитис заработал шесть очков, Зигмар Раймо и Наурис Миезис - по три очка, при этом Раймо сделал восемь подборов, а Миезис семь.

В среду, 25 июня, сборная Латвии встретится с США (2-й номер) и Японией (15-й).

Победители групп напрямую выходят в четвертьфинал, второе и третье места сыграют в 1/8 финала с командами из группы C.

Кубок мира по баскетболу 3x3 в столице Монголии Улан-Баторе проходит до конца недели. В мужском и женском турнирах участвуют по 20 команд.

Мужская сборная Латвии выступает на пятых подряд чемпионатах мира, завоевав серебро в 2019 году и бронзу в 2023-м. Женская сборная участвует в финальном турнире второй раз.