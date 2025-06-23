«Когда мы получили первую фотографию, это был особенный момент, — сказал нам Гиллем Мегиас. — Когда я только начал работать над этим проектом, я познакомился с человеком, который работал над ним с 1996 года. Я родился в 1997 году. Это дает понимание того, что это дело целого поколения астрономов».

За потоком данных, поступающих от телескопа, будут следить сотни ученых по всему миру. За ночь может приходить порядка 10 млн оповещений о данных с телескопа.

Исследователи будут работать по четырем основным направлениям: отображение на карте изменений в небе и появления объектов, существующих короткое время, картографирование объектов Солнечной системы, изучение формирования Млечного Пути, изучение темной материи и вопроса, как формировалась Вселенная.

Самая сильная сторона исследования — постоянное наблюдение. Телескоп будет снова и снова изучать ту же область неба и каждый раз, обнаруживая изменения, будет оповещать об этом ученых.

Телескоп Фото: RubinObs

«Фиксация промежуточных состояний — это нечто уникальное… Это может показать нам то, о чем мы даже еще не думали», — говорит Кэтрин Хейменс.

Такие наблюдения могут защитить нас, дав возможность вовремя заметить опасный объект, который внезапно оказался вблизи Земли, в том числе такие астероиды как YR4, который в начале этого года был признан потенциально опасным — из-за возможности столкновения с Землей через несколько лет.