Централизованный экзамен по математике: учитель рассказал о трудностях

Александр Воробьев отметил, что первая часть экзамена показалась ему достаточно предсказуемой, и, по его мнению, ученики справились с ней хорошо.

"А вот вторая часть была сложнее. И дело даже не в самой математике, а в том, как было сформулировано задание - оно оказалось слишком обширным, многословным. Да, мы знаем, что латвийские школьники читают достаточно посредственно, но создается впечатление, что в Министерстве образования хотят возложить ответственность за это на учителей математики. Это не совсем корректно. Мне больше нравится экзамен в Эстонии, где все четко и понятно, а задание сформулировано на математическом языке", - поделился Александр Воробьев.

Учитель также указал на наличие неточностей в задании, которые могли ввести некоторых учащихся в заблуждение. По его мнению, формулировки были в большей степени понятны носителям латышского языка.

"В результате у них появляется преимущество перед теми, для кого латышский язык - неродной", - поделился Воробьев.

Александр Воробьев считает, что одной из главных проблем в системе образования является слишком низкий порог сдачи экзаменов. В Латвии он всего 10%, тогда как в большинстве европейских стран он составляет 50%, а в Литве - 40%.

"Никому не хочется иметь дело с сотнями не сдавших экзамен. Но эта проблема не про порог, а про качество преподавания математики в школах. Часть детей в Латвии на математику вообще не проходят - у них либо вообще нет уроков, либо постоянно меняются учителя. Качество уроков кардинально отличается. Есть школы, где все прекрасно - современные методики, опытные учителя. А есть школы, где детям преподают первокурсники без какого-либо опыта. То есть, проблема эта системная, и пока в этой сфере ничего не улучшается", - высказал опасения эксперт.