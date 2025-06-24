"Сложная, но увлекательная профессия": в чем суть и сила анестезиологии и интенсивной терапии

Работа отделения интенсивной терапии чаще всего остается вне поля зрения общества - она происходит между врачами, пациентом и его близкими. Этот рассказ приоткрывает завесу над тем, что обычно остается за кадром, и помогает лучше понять сложность и многослойность этой важной медицинской сферы, сообщает Rus.Postimees.