"Сложная, но увлекательная профессия": в чем суть и сила анестезиологии и интенсивной терапии

Работа отделения интенсивной терапии чаще всего остается вне поля зрения общества - она происходит между врачами, пациентом и его близкими. Этот рассказ приоткрывает завесу над тем, что обычно остается за кадром, и помогает лучше понять сложность и многослойность этой важной медицинской сферы, сообщает Rus.Postimees.
Второе отделение интенсивной терапии исторически специализируется на пациентах с неврологическими проблемами. " Если поступает пациент с тяжелой черепно-мозговой травмой или инсультом, его направляют именно к нам", - рассказывает доктор.