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"Сложная, но увлекательная профессия": в чем суть и сила анестезиологии и интенсивной терапии

Коллектив 2-го отделения интенсивной терапии. В центре - заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Клиники Тартуского университета, доктор Вероника Рейнхард.

Работа отделения интенсивной терапии чаще всего остается вне поля зрения общества - она происходит между врачами, пациентом и его близкими. Этот рассказ приоткрывает завесу над тем, что обычно остается за кадром, и помогает лучше понять сложность и многослойность этой важной медицинской сферы, сообщает Rus.Postimees.

Второе отделение интенсивной терапии исторически специализируется на пациентах с неврологическими проблемами. " Если поступает пациент с тяжелой черепно-мозговой травмой или инсультом, его направляют именно к нам", - рассказывает доктор.

По мнению доктора, в будущем высокотехнологичную медицину стоит сосредоточить в 2–3 крупнейших больницах.

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