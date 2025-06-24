Трамп объявил о согласии Израиля и Ирана на "полное прекращение огня"

Глава МИД Ирана сообщил о готовности к прекращению огня

Военные действия Ирана против Израиля завершились в 4.00 по местному времени. Это следует из заявления министра иностранных дел Исламской Республики Аббаса Арагчи, обнародованного в соцсети X в 4.03 по тегеранскому времени во вторник, 24 июня.

"Военные операции наших мощных вооруженных сил, призванные наказать Израиль за его агрессию, продолжались до самой последней минуты, до 4 часов утра", - говорится в этом посте. При этом дипломат поблагодарил иранских военных, которые "до последней капли крови готовы защищать" свою страну "и до последней минуты отвечают на любую атаку врага".

Некоторые наблюдатели и СМИ интерпретировали это заявление главы МИД Ирана как готовность Исламской Республики к прекращению огня в конфликте с Израилем.

Иран готов "прекратить ответные действия"

В 3.46 по времени Тегерана Аббас Арагчи, однако, написал в X, что договоренности о прекращении огня между Ираном и Израилем нет, хотя Иран готов "прекратить ответные действия", если так поступит Израиль не позже чем в 4.00 по тегеранскому времени.