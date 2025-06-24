Трамп объявил о согласии Израиля и Ирана на "полное прекращение огня"

Полное прекращение огня в конфликте между Израилем и Ираном по согласованию сторон будет установлено в течение ближайших часов, заявил президент США в соцсети Truth Social. Позднее он сообщил, что перемирие вступило в силу.
В конфликте между Израилем и Ираном в ближайшие несколько часов будет установлено "полное прекращение огня". С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в ночь на вторник, 24 июня, в своей соцсети Truth Social.
"Израиль и Иран полностью согласовали полное и тотальное прекращение огня (примерно через 6 часов начиная с текущего момента, когда Израиль и Иран свернут и завершат свои текущие, последние миссии!), в течение 12 часов, после чего война будет считаться завершенной!" - написал Трамп.
"Официально Иран начнет режим прекращения огня, а на 12-й час (после этого. - Ред.) Израиль начнет режим прекращения огня, а на 24-й час мир будет приветствовать официальное окончание 12-дневной войны", - продолжил президент США.
"Это война, которая могла бы продолжаться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло, и никогда не произойдет! Да благословит Бог Израиль, да благословит Бог Иран, да благословит Бог Ближний Восток, да благословит Бог Соединенные Штаты Америки, и да благословит Бог весь мир!" - такими словами Трамп закончил свой пост.
Глава МИД Ирана сообщил о готовности к прекращению огня
Военные действия Ирана против Израиля завершились в 4.00 по местному времени. Это следует из заявления министра иностранных дел Исламской Республики Аббаса Арагчи, обнародованного в соцсети X в 4.03 по тегеранскому времени во вторник, 24 июня.
"Военные операции наших мощных вооруженных сил, призванные наказать Израиль за его агрессию, продолжались до самой последней минуты, до 4 часов утра", - говорится в этом посте. При этом дипломат поблагодарил иранских военных, которые "до последней капли крови готовы защищать" свою страну "и до последней минуты отвечают на любую атаку врага".
Некоторые наблюдатели и СМИ интерпретировали это заявление главы МИД Ирана как готовность Исламской Республики к прекращению огня в конфликте с Израилем.
Иран готов "прекратить ответные действия"
В 3.46 по времени Тегерана Аббас Арагчи, однако, написал в X, что договоренности о прекращении огня между Ираном и Израилем нет, хотя Иран готов "прекратить ответные действия", если так поступит Израиль не позже чем в 4.00 по тегеранскому времени.
"На данный момент нет никакого "соглашения" о прекращении огня или остановке военных операций. Однако при условии, что израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4 часов утра по тегеранскому времени, мы не намерены продолжать наши ответные действия после этого, - подчеркнул Арагчи в этом посте. - Окончательное решение о прекращении наших военных операций будет принято позже".
Иран и Израиль продолжили удары после заявлений Трампа
Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о полном прекращении огня между Израилем и Ираном, обе страны продолжали боевые действия всю ночь до вступления этого режима в силу. В результате ракетных ударов Ирана в городе Беэр-Шева на юге Израиля погибли семь человек, еще более десяти получили ранения, заявила во вторник, 24 июня, национальная медицинская служба (Маген Давид Адом, MDA).
Сирены воздушной тревоги звучали ночью на всей территории Израиля. Иранский государственный телеканал Irib сообщил о новом залпе ракет по Израилю. По информации dpa, ссылающегося на военные источники Израиля, в ответ на шесть залпов ракет, запущенных из Ирана, израильские ВВС уничтожили ракетные пусковые установки на западе Исламской Республики. Это произошло до того, как утром 24 июня вступил в силу режим "полного прекращения огня", о котором ранее заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.
Израиль подтвердил прекращение огня в войне с Ираном
Власти Израиля подтвердили вступление в силу режима прекращения огня в военном конфликте с Ираном, о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп. Об этом заявил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утром во вторник, 24 июня. Согласно заявлению, Нетаньяху проинформировал свой кабинет о том, что Израиль достиг всех своих военных целей.
По его словам, Израиль устранил "двойную экзистенциальную угрозу" со стороны Ирана - его ядерную программу и ракетный потенциал. Нетаньяху также поблагодарил Трампа за его поддержку в обороне и участие в уничтожении иранской ядерной угрозы. Одновременно израильское руководство предупредило, что "отреагирует силой" на любое нарушение договоренности о прекращении огня.
Утром во вторник Трамп сообщил, что перемирие вступило в силу:
"Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!"
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