Видео Шилов стал чемпионом АХЛ и был признан самым ценным игроком плей-офф

Латвийский хоккеист Артур Шилов в понедельник вместе с "Абботсфорд Кэнакс" стал чемпионом Американской хоккейной лиги (АХЛ) 2025 года, завоевав Кубок Колдера. Кроме того, латвийский голкипер получил награду как самый ценный игрок плей-офф.
В шестом матче финальной серии АХЛ "Кэнакс" на выезде со счетом 3:2 (1:2, 2:2, 0:0) обыграли "Шарлотт Чекерс", добившись в серии до четырех побед счета 4:2.
В решающем матче Шилов отразил 28 бросков соперника. В свою очередь в заявке "Шарлотт" уже третью игру подряд не было латвийского нападающего Сандиса Вилманиса.
24-летний Шилов в этом сезоне в 24 матчах розыгрыша Кубка Колдера одержал 16 побед, пять раз он отстоял на ноль, в среднем пропускал 2,01 шайбы за матч и отражал 93,1% бросков. Он принял участие во всех шести матчах финальной серии.
Латвийскому вратарю был вручен трофей имени Джека Баттерфилда, который присуждается самому ценному игроку Кубка Колдера. Шилов повторил рекорд АХЛ по количеству побед в одном сезоне плей-офф.
ARTURS SILOVS IS THE MVP OF THE CALDER CUP PLAYOFFS! 👑 pic.twitter.com/9LI4hYzLK0— CanucksArmy (@CanucksArmy) June 24, 2025
EARNED IT! 🏆 pic.twitter.com/RGbmiXyq1z— X - Abbotsford Canucks (@abbycanucks) June 24, 2025
В свою очередь 21-летний Вилманис выходил на лед в 11 матчах плей-офф АХЛ, три из которых были против "Кэнакс". Нападающий забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.
До Шилова последним латвийцем, выигравшим Кубок Колдера, был Каспар Даугавиньш в 2011 году. Ранее трофей также завоевывали Артур Кулда в 2008 году и Райтис Ивананс в 2004 году.
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