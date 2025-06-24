Видео Шилов стал чемпионом АХЛ и был признан самым ценным игроком плей-офф

В шестом матче финальной серии АХЛ "Кэнакс" на выезде со счетом 3:2 (1:2, 2:2, 0:0) обыграли "Шарлотт Чекерс", добившись в серии до четырех побед счета 4:2.

В решающем матче Шилов отразил 28 бросков соперника. В свою очередь в заявке "Шарлотт" уже третью игру подряд не было латвийского нападающего Сандиса Вилманиса.

24-летний Шилов в этом сезоне в 24 матчах розыгрыша Кубка Колдера одержал 16 побед, пять раз он отстоял на ноль, в среднем пропускал 2,01 шайбы за матч и отражал 93,1% бросков. Он принял участие во всех шести матчах финальной серии.

Латвийскому вратарю был вручен трофей имени Джека Баттерфилда, который присуждается самому ценному игроку Кубка Колдера. Шилов повторил рекорд АХЛ по количеству побед в одном сезоне плей-офф.

ARTURS SILOVS IS THE MVP OF THE CALDER CUP PLAYOFFS! 👑 pic.twitter.com/9LI4hYzLK0 — CanucksArmy (@CanucksArmy) June 24, 2025

В свою очередь 21-летний Вилманис выходил на лед в 11 матчах плей-офф АХЛ, три из которых были против "Кэнакс". Нападающий забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.

До Шилова последним латвийцем, выигравшим Кубок Колдера, был Каспар Даугавиньш в 2011 году. Ранее трофей также завоевывали Артур Кулда в 2008 году и Райтис Ивананс в 2004 году.