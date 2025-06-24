Сегодня по всей Латвии отмечается Янов день

Во многих местах считалось, что утренняя роса обладает целебной силой, поэтому люди умывались ею. Люди шли по росе, веря, что тогда деньги будут в их карманах. Женщины умывались и валялись в росе, чтобы обрести красоту. Чтобы сохранить свою кожу белой, они умывались пшеничной росой. Поверья гласят, что утром в день летнего солнцестояния, до восхода солнца, нужно сгрести росу с травы и вымыть ею спины коров - тогда коровы дадут много молока.