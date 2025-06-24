Сегодня по всей Латвии отмечается Янов день

Сегодня в Латвии отмечается Янов день, который традиционно является отдыхом после насыщенной ритуалами Яновой ночи, сообщает агентство LETA.
Самым энергетически насыщенным является утро Иванова дня, которое сопровождается такими действиями, как приветствие солнца и омовение рта утренней росой.
Утром Иванова дня солнцу приписываются чудесные свойства: оно встает серебристым или разноцветным и украшает небо. В свою очередь, утром Иванова дня, до восхода солнца, земледелец должен обойти поля в черной одежде, чтобы вырос хороший урожай.
Во многих местах считалось, что утренняя роса обладает целебной силой, поэтому люди умывались ею. Люди шли по росе, веря, что тогда деньги будут в их карманах. Женщины умывались и валялись в росе, чтобы обрести красоту. Чтобы сохранить свою кожу белой, они умывались пшеничной росой. Поверья гласят, что утром в день летнего солнцестояния, до восхода солнца, нужно сгрести росу с травы и вымыть ею спины коров - тогда коровы дадут много молока.
Поверье гласит, что утром в Янов день нужно срезать стебель папоротника у самого основания. Какая буква будет видна на срезе, на нее будет начинаться имя будущего мужа или жены.
Также поверье гласит, что Янов день надо приветствовать с песнями. В некоторых регионах люди именно в Янов день ходили петь к соседям. Раньше, как только следы ведьм на росистой траве становились незаметными, коров на короткое время выгоняли на пастбище. Лошадей купали. Янову траву давали коровам, чтобы они стали более молочными.
Венки из цветов и дубовых ветвей, сплетенные на праздник, необходимо хранить до следующего Янова дня, чтобы сжечь их в Яновом костре. Отвар из Яновых венков давали коровам, когда они отелились.
Между тем, сегодня Католическая Церковь отмечает день рождения Святого Иоанна Крестителя, предтечи Иисуса Христа.
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