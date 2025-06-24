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Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Госполиция

Во вторник, 24 июня, Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Начальник управления Госполиции по реагированию Юрис Янчевскис отметил, что полиция призывает отмечающих праздник жителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии, а вместо этого отдохнуть, выспаться и при необходимости воспользоваться, например, общественным транспортом.

Полиция не хочет пугать общественность, но призывает воспринимать проверки с пониманием, подчеркнул Янчевскис.

В ходе проверок может быть временно приостановлено движение.

Кроме того, Янчевскис призвал не полагаться на то, что в предыдущие годы при проверках кто-то не был остановлен, и напомнил, что вождение в состояние алкогольного опьянения может стать роковым в судьбе самого водителя и других людей.

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