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Фото Шарм без фильтра. Истинное лицо вечеринки Royal Ascot после 56 000 бутылок

Перевод: rus.tvnet.lv

Royal Ascot - престижные скачки в Великобритании - больше не ограничиваются фаворитами и ставками на финише. Помимо наездников, здесь примечательны и нарядные платья, дорогие шляпы, реки просекко и, конечно, усталость дам после вечеринки.

В конце концов, ежегодно на Ascot выпивается более 56 000 бутылок шампанского, и не все дамы на высоких каблуках дотягивают до заката. Когда гламур встречается с британской богемой, бывают моменты, когда королевская элегантность встречается с довольно сильным человеческим истощением...

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