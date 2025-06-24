Фото Шарм без фильтра. Истинное лицо вечеринки Royal Ascot после 56 000 бутылок

В конце концов, ежегодно на Ascot выпивается более 56 000 бутылок шампанского, и не все дамы на высоких каблуках дотягивают до заката. Когда гламур встречается с британской богемой, бывают моменты, когда королевская элегантность встречается с довольно сильным человеческим истощением...