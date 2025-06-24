Сколько пьяных водителей было поймано на дорогах Латвии 23 июня?

По факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты четыре процесса об административных правонарушениях и шесть уголовных процессов.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 573 постановления об административных правонарушениях, в том числе 269 в связи с превышением скорости и три по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.