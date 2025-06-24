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Сколько пьяных водителей было поймано на дорогах Латвии 23 июня?

Пьяный за рулем. Иллюстративное фото.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем за минувшие сутки задержаны десять водителей, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

По факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты четыре процесса об административных правонарушениях и шесть уголовных процессов.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 573 постановления об административных правонарушениях, в том числе 269 в связи с превышением скорости и три по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.

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