Сколько пьяных водителей было поймано на дорогах Латвии 23 июня?

В состоянии алкогольного опьянения за рулем за минувшие сутки задержаны десять водителей, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
По факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты четыре процесса об административных правонарушениях и шесть уголовных процессов.
Всего в сфере дорожного движения вынесено 573 постановления об административных правонарушениях, в том числе 269 в связи с превышением скорости и три по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.
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