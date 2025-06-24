Латвийская делегация отправилась на саммит НАТО в Гаагу

Вместе с президентом Латвии в Гаагу отправились министр обороны Андрис Спрудс, министр иностранных дел Байба Браже, командующий Национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс и другие участники.

По информации на веб-сайтах и НАТО саммита НАТО в Нидерландах, в центре внимания на мероприятии высокого уровня будут оборона, трансатлантическое сотрудничество и поддержка Украины.

Запланированы такие темы, как укрепление сдерживания и обороны НАТО, справедливое трансатлантическое распределение ресурсов, долгосрочная стратегия поддержки Украины, устойчивость общества к гибридным угрозам, сотрудничество с промышленностью и сектором технологических инноваций.

Несмотря на то, что одной из тем саммита является баланс распределения ресурсов между США и другими странами альянса, сейчас в официальных документах конкретных целей, например, 5% от ВВП, не указано. При этом американские политики заявили цель в 5%, из которых 3,5% ВВП могут быть направлены на стандартную оборону и дополнительные 1,5% ВВП - на инфраструктуру, кибербезопасность. Эта цель не указана на веб-сайте НАТО в качестве утвержденной в связи с саммитом в Гааге.