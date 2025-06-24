Латвийская делегация отправилась на саммит НАТО в Гаагу

В голландском городе Гаага во вторник и среду состоится саммит НАТО, на который отправилась латвийская делегация во главе с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, сообщили агентству LETA в Канцелярии президента.
Вместе с президентом Латвии в Гаагу отправились министр обороны Андрис Спрудс, министр иностранных дел Байба Браже, командующий Национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс и другие участники.
По информации на веб-сайтах и НАТО саммита НАТО в Нидерландах, в центре внимания на мероприятии высокого уровня будут оборона, трансатлантическое сотрудничество и поддержка Украины.
Запланированы такие темы, как укрепление сдерживания и обороны НАТО, справедливое трансатлантическое распределение ресурсов, долгосрочная стратегия поддержки Украины, устойчивость общества к гибридным угрозам, сотрудничество с промышленностью и сектором технологических инноваций.
Несмотря на то, что одной из тем саммита является баланс распределения ресурсов между США и другими странами альянса, сейчас в официальных документах конкретных целей, например, 5% от ВВП, не указано. При этом американские политики заявили цель в 5%, из которых 3,5% ВВП могут быть направлены на стандартную оборону и дополнительные 1,5% ВВП - на инфраструктуру, кибербезопасность. Эта цель не указана на веб-сайте НАТО в качестве утвержденной в связи с саммитом в Гааге.
Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны, в ходе рабочего визита министр обороны Латвии посетит форум оборонной промышленности и примет участие в дискуссии о содействии развитию оборонной индустрии альянса на публичном форуме НАТО. Кроме того, у Спрудса запланированы двусторонние встречи с представителями стран-союзников.
Министр иностранных дел Браже во время рабочего визита в Нидерланды примет участие в формальном рабочем ужине Совета НАТО-Украина. Кроме того, состоится организованный министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Вельдкампом и министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом прием для министров иностранных дел и обороны. Министр иностранных дел Латвии примет участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств.
В Нидерландах саммит НАТО пройдет впервые в истории альянса, и планируется, что в нем примут участие высшие должностные лица более 45 стран: лидеры государств, министры иностранных дел и обороны. Саммит проведет генсек НАТО Марк Рютте.
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