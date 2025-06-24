ТЕСТ С ПРИЗОМ Секрет молодости: узнайте, насколько эффективен ваш ритуал по уходу за красотой

Независимо от того, сколько вам лет - 20, 30, 40 или 50+, - для каждого этапа жизни характерны свои проблемы, связанные с уходом за кожей. Знаете ли вы, как позаботиться о своей коже в соответствии с вашей возрастной группой? Пройдите этот тест, чтобы узнать, достаточно ли эффективен ваш ежедневный уход за кожей, и получите советы, как его улучшить!