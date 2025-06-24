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Andrejs Zacarinnijs
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ТЕСТ С ПРИЗОМ Секрет молодости: узнайте, насколько эффективен ваш ритуал по уходу за красотой

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Независимо от того, сколько вам лет - 20, 30, 40 или 50+, - для каждого этапа жизни характерны свои проблемы, связанные с уходом за кожей. Знаете ли вы, как позаботиться о своей коже в соответствии с вашей возрастной группой? Пройдите этот тест, чтобы узнать, достаточно ли эффективен ваш ежедневный уход за кожей, и получите советы, как его улучшить!

До 30 июня пройдите тест, зарегистрируйте свою электронную почту и примите участие в конкурсе.

1 июля мы определим победителя, которому достанется набор средств по уходу за кожей Vichy от Apotheka. Удачи в конкурсе!

Фото статьи

Конкурс организован в сотрудничестве с Apotheka.

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