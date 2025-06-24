Комментирует Лусис Самая отстойная взятка, за которую можно сесть в тюрьму

Пожалуйста, не подумайте, я не собираюсь оправдывать взяточников или тех, кто дает взятки. Однако нельзя отрицать, что в этом вопросе есть один очень значительный нюанс. В частности - размер потенциальной взятки. Десять евро? Смешно! Ни в коем случае. Сто евро? По-прежнему то же самое. Тысяча? Нет же, и в голову не придет себя продать.

Десять тысяч? Как бы соблазнительно не выглядело - спасибо, нет. Сто тысяч? Конечно, нет, но сначала все-таки расскажи, что именно от меня бы требовалось - может быть, там вообще нет ничего НАСТОЛЬКО противозаконного. Миллион? Нет, ну... Раз уж такое количество людей ежедневно нарушают закон ради получения личной пользы, почему и я не могу сделать это один единственный раз? Никто же не узнает. Десять миллионов? Ок - кого надо убить?

Другими словами - люди так редко берут взятки, потому что предлагаемые взятки слишком бомжатские. Более двадцати лет назад от дорожного полицейского можно было "избавиться", засунув среди документов пятерку. Тогда все жили бедно, и эти деньги могли для кого-то означать реальную возможность неделю кормить свою семью.