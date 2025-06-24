В решающем матче финальной серии НБА игрок порвал ахиллово сухожилие. "Оклахома" стала чемпионом

Напомним, в воскресенье в Оклахома-Сити "Пэйсерс" проиграли "Оклахома-Сити Тандер" в седьмом матче финальной серии НБА со счетом 91:103, проиграв финальную серию со счетом 3-4.

Халибертон, игравший с растяжением правой икроножной мышцы, закончил матч после травмы ноги через семь минут игры, когда счет был равным 16:16.

Ссылаясь на свои источники, Шарания сообщает, что игрок "Пэйсерс" Халибертон "в седьмой игре финальной серии с "Оклахома-Сити" получил разрыв ахиллова сухожилия правой ноги".

Breaking: Indiana Pacers star Tyrese Haliburton sustained a torn right Achilles tendon in Game 7 against Oklahoma City, sources tell ESPN. Haliburton played through a calf strain in the same leg during the NBA Finals for an opportunity to win a championship. pic.twitter.com/7pr3z2Lubq — Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2025

"Он вернется. У меня нет никакой медицинской информации о том, что могло произойти, а что нет, но он вернется в нужное время, и я верю, что он полностью восстановится", - сказал тренер "Пэйсерс" Рик Карлайл после игры.

Сообщается, что такие травмы могут привести к пропуску всего сезона.

Как уже сообщалось, в воскресенье "Оклахома-Сити Тандер" выиграл чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), обыграв в финале "Индиану Пэйсерс" со счетом 4-3.

Это второй титул НБА в истории клуба и первый с тех пор, как домом команды является Оклахома-Сити. В 1979 году титул выиграли предшественники "Тандер" - "СуперСоникс". "Пэйсерс" в последний раз выиграли титул в 1973 году, выиграв Американскую баскетбольную ассоциацию (ABA).