В Гааге на фоне двух войн начинается саммит НАТО. Чего от него ждать?

Пока планируется, что 24 июня Зеленский поучаствует в ужине, который организует королевская семья Нидерландов, проведет встречу с лидерами ЕС и несколько двусторонних переговоров. Пока не ясно, удастся ли ему поговорить с Трампом. Неделю назад они должны были встретиться на саммите Большой семерки в Канаде — но президент США уехал оттуда досрочно.

По данным Politico, именно из-за позиции США на саммите не состоится заседание Совета Украина-НАТО. Как пишет издание, американская делегация не хотела привлекать внимание к теме войны с учетом того, что Трамп, обещавший положить ей конец еще во время избирательной кампании, не смог добиться успеха.

Как именно Украину упомянут в итоговом коммюнике, пока до конца не ясно. На прошлой неделе саммит G7 закончился без совместного заявления в поддержку Украины и осуждения действий России, как в предыдущие годы, — в первую очередь из-за позиции США.

Трамп покинул саммит G7 досрочно. Программа встречи лидеров НАТО, как сообщается, была скорректирована, чтобы этого не повторилось Фото: Reuters

Чтобы избежать разлада, руководство НАТО решило, что в этом году коммюнике будет коротким и сфокусированным на успехах Трампа, касающихся повышения трат на оборону, выяснило Reuters.

По словам генсека альянса Марка Рютте, Украину в нем все-таки упомянут. На пресс-конференции перед началом саммита он пообещал, что в заявлении будут «важные формулировки», которые касаются и помощи Украине в борьбе с российской агрессией.