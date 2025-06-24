ВИДЕО ВСУ потопили российский десантный катер у берегов Херсона

Украинская армия уничтожила скоростной катер российского Черноморского флота, пытавшийся высадить десант в Херсонской области, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.
"Уничтожен очередной скоростной катер Черноморского флота России с десантом, двигавшийся вдоль западного побережья Херсонской области, - написал Неижпапа. - Благодарю наших моряков за отличную работу".
Українські моряки знищили катер із ворожим десантом на Херсонщині— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 24, 2025
відео ВМС pic.twitter.com/jESX1vMW25
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