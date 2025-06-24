Skip to footer
Вт, 24.06.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

Четверть латвийцев не читали за год ни одну книгу

Лето. Иллюстративное фото.

Каждый четвертый житель Латвии признался, что за последний год не прочел ни одной книги. Основная причина - нехватка времени, свидетельствует опрос, проведенный в рамках инициативы #laikslasīt ("время читать") исследовательским агентством Norstat.

70% жителей Латвии читают как минимум одну книгу в год. 35% опрошенных открывают книгу хотя бы раз в месяц, а 16% читают ежедневно или через день - в основном это женщины и люди с высшим образованием.

Среди причин, по которым латвийцы не читают книги, участники исследования назвали трудности с поиском интересной литературы и быстрое угасание интереса. Кроме того, опрошенные упомянули усталость, проблемы со зрением, а также слишком высокие цены на книги.

Часть респондентов предпочитает проводить время за телевизором или в интернете, подчеркивая, что социальные сети значительно ухудшили способность концентрироваться и удерживать внимание длительное время.

Некоторые читатели отдают предпочтение аудиокнигам, а у других чтение зависит от сезона - летом их время занимают садовые работы и другие увлечения.

В опросе приняли участие 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх