Рютте обещает Зеленскому поддержку НАТО даже без США

"Каждый мотивирован … поддерживать вас сильными, удерживать вас в бою и довести этот страшный войну до прочного мира, – заявил Рютте, встречаясь с Зеленским перед саммитом НАТО в Гааге. – Вы среди друзей".

В итоговом документе вашингтонского саммита в прошлом году, когда пост президента США еще занимал Джо Байден, содержались обязательства о долгосрочной военной помощи Украине и поддержка "неотвратимого пути" Киева к вступлению в НАТО.

Однако после вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе Вашингтон дал понять, что больше не видит возможности принять Украину в альянс в ближайшей перспективе и намерен приостановить дальнейшую военную помощь Киеву.

Тем не менее Рютте заверил, что и в итоговом документе гаагского саммита лидеры стран-членов подтвердят дальнейшую поддержку Украины, добавив, что европейские государства и Канада уже обязались выделить Киеву в этом году 35 млрд евро.