Иностранцы в Латвии рассказывают, как отмечают Лиго

В разговоре с журналом Kas Jauns своими традициями празднования Лиго поделились Роберто Мелони, индиец Гокул Манью Сантош и бразильский инфлюенсер Фелипе Габриэль Ксавьер.
В Италии, родине певца и шоумена Роберто Мелони, праздник Святого Иоанна отмечают 24 июня, чествуя Иоанна Крестителя.
Роберто рассказывает: "На Сардинии тоже прыгали через костер. Поэтому, когда увидел, что латыши делают то же самое, проблем не было - сразу прыгнул!"
Первый опыт празднования Яновой ночи в Латвии оказался для него сюрпризом: латыши способны танцевать без перерыва всю ночь.
"И почти не было ночи (толком не темнеет)", - восклицает Мелони. "Помню, как мы ехали в Саулкрасты с полным ведром маринованного мяса, и казалось, что в тот день я ничего не понимаю".
"Меня отправили искать цветок папоротника - тот самый мифический "цветок папоротника" - только позже понял, о чем речь, ведь тогда всерьез искал бутоны среди зарослей", - смеется Роберто.
Индиец Гокул Манью Сантош, приехавший в Латвию семь лет назад студентом и теперь делящийся в TikTok и Instagram опытом жизни иностранца, уже выработал собственный способ отмечать Янову ночь.
"Я не из тех, кто уезжает к друзьям в деревню пить, жарить шашлык и кутить - мне ближе спокойный вариант.
Нравится идти с друзьями в Межапарк: у воды устроить пикник с Яновым сыром, закусками, маринадами, жарить мясо на гриле и просто хорошо провести время", - рассказал Гокул журналу Kas Jauns.
Самые яркие для него воспоминания о Лиго связаны со спонтанным решением искупаться в Кишэзере. "Но купальники мы не взяли, поэтому пошли в воду в нижнем белье. Вода была холодная, а по-настоящему тряслись, когда пришлось идти домой в мокрой одежде", - вспоминает он.
Инфлюенсер Фелипе Габриэль признает, что Лиго - его любимый праздник. Он рассказывает, что в Бразилии отмечают день Святого Иоанна (São João), более известный как Июньские праздники (Festa Junina).
"Наверное, поэтому Лиго - мой самый любимый праздник: здесь я чувствую себя так же, как в Бразилии. Правда, последние три года отпраздновать не получилось, но очень надеюсь, что удастся в этом", - делится Фелипе.
Больше читайте в номере журнала Kas Jauns от 17 июня!
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