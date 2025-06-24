Иностранцы в Латвии рассказывают, как отмечают Лиго

"Я не из тех, кто уезжает к друзьям в деревню пить, жарить шашлык и кутить - мне ближе спокойный вариант.

Нравится идти с друзьями в Межапарк: у воды устроить пикник с Яновым сыром, закусками, маринадами, жарить мясо на гриле и просто хорошо провести время", - рассказал Гокул журналу Kas Jauns.

Самые яркие для него воспоминания о Лиго связаны со спонтанным решением искупаться в Кишэзере. "Но купальники мы не взяли, поэтому пошли в воду в нижнем белье. Вода была холодная, а по-настоящему тряслись, когда пришлось идти домой в мокрой одежде", - вспоминает он.

Инфлюенсер Фелипе Габриэль признает, что Лиго - его любимый праздник. Он рассказывает, что в Бразилии отмечают день Святого Иоанна (São João), более известный как Июньские праздники (Festa Junina).

"Наверное, поэтому Лиго - мой самый любимый праздник: здесь я чувствую себя так же, как в Бразилии. Правда, последние три года отпраздновать не получилось, но очень надеюсь, что удастся в этом", - делится Фелипе.

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