Омбудсмен советует разрешить латгальский язык в предвыборных дебатах

В теледебатах LTV Izvēlies nākotni! ("Выбери будущее!"), где встречались кандидаты в депутаты думы Резекне, ведущий Боярс сказал: "В данном случае большая просьба - говорите со мной по-латышски". Это прозвучало после того, как кандидат Андрис Морозов ("Вперед, Латгале!") начал отвечать по-латгальски на вопрос о том, как популяризировать латгальский язык.

Нескольких оппозиционных депутатов Сейма такая реплика возмутила; в адрес омбудсмена SEPLP поступила жалоба.

Заявитель посчитал, что, запретив латгальский в дебатах, медиа не только не обеспечили звучание языка, но и нарушили законы, обязывающие государство поддерживать его развитие. Он попросил оценить действия LTV и их ответственность за продвижение, а не подавление латгальской речи в эфире.

Омбудсмен не согласился, что требование Боярса говорить по-латышски нарушило основные принципы LSM - служить интересам общества, работать согласно ценностям медиа и соблюдать высочайшие стандарты журналистики. По мнению Апсалонса, журналист также не переступил редакционные рекомендации: просьба была сформулирована корректно, без унижения участника и языка.