Омбудсмен советует разрешить латгальский язык в предвыборных дебатах

Призыв журналиста Латвийского телевидения Гунтиса Боярса не говорить по-латгальски во время предвыборных дебатов не нарушил Кодекс этики Латвийских общественных медиа (LSM). Тем не менее перед выборами 15-го Сейма стоило бы обдумать возможность разрешить участникам вести дискуссии на латгальском, заявил омбудсмен SEPLP Эдмунд Апсалонс.
В теледебатах LTV Izvēlies nākotni! ("Выбери будущее!"), где встречались кандидаты в депутаты думы Резекне, ведущий Боярс сказал: "В данном случае большая просьба - говорите со мной по-латышски". Это прозвучало после того, как кандидат Андрис Морозов ("Вперед, Латгале!") начал отвечать по-латгальски на вопрос о том, как популяризировать латгальский язык.
Нескольких оппозиционных депутатов Сейма такая реплика возмутила; в адрес омбудсмена SEPLP поступила жалоба.
Заявитель посчитал, что, запретив латгальский в дебатах, медиа не только не обеспечили звучание языка, но и нарушили законы, обязывающие государство поддерживать его развитие. Он попросил оценить действия LTV и их ответственность за продвижение, а не подавление латгальской речи в эфире.
Омбудсмен не согласился, что требование Боярса говорить по-латышски нарушило основные принципы LSM - служить интересам общества, работать согласно ценностям медиа и соблюдать высочайшие стандарты журналистики. По мнению Апсалонса, журналист также не переступил редакционные рекомендации: просьба была сформулирована корректно, без унижения участника и языка.
При этом, считает омбудсмен, недоразумения можно было избежать, если бы ведущий пояснил причину своей просьбы - незнание латгальского - и цель - сделать сказанное понятным всей аудитории.
Апсалонс отметил, что требование говорить на литературном латышском соответствует уставу LSM, где прописано, что дебаты ведутся на государственном литературном языке. Однако это поднимает вопрос, целесообразно ли распространять норму на латгальский как исторический вариант латышского.
Готовясь к выборам 15-го Сейма, омбудсмен рекомендует обдумать возможность допустить оба варианта латышского в предвыборных дискуссиях, посвященных тематике Латгале.
После эфира Боярс извинился в Facebook: "Очень прошу прощения. Я не хотел никого обидеть и задеть вашу латгальскую идентичность; признаю ошибку. Правильнее было бы пригласить всех говорить на литературном латышском".
Он добавил, что не уверен, следовало ли предоставить кандидатам возможность дебатировать на латгальском.
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