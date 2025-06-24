Трамп вновь спорит о статье 5 перед саммитом НАТО

"Это зависит от вашей трактовки. У Пятой статьи есть несколько определений", - ответил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One на вопрос, готов ли он выполнять обязательство защищать любую страну НАТО в случае нападения.

"Определений статьи 5 действительно несколько, вы же знаете, правда? При этом я настроен быть им другом, понимаете. Я дружу с несколькими из этих лидеров [стран НАТО] и намерен им помогать", - добавил он.

"Дам вам точное определение, когда окажусь на месте. Просто не хочу делать это в самолете", - уточнил президент США.

Трамп также не исключил встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита. "Да, возможно, я с ним встречусь", - сказал он. На вопрос, что он хотел бы сказать Зеленскому, Трамп ответил: "Спросил бы, как у него дела. Он в тяжелом положении, в каком не должен был оказаться".