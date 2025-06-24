Трамп вновь спорит о статье 5 перед саммитом НАТО

Существуют разные толкования коллективной оборонной статьи НАТО, заявил во вторник, 25 июня, президент США Дональд Трамп, находясь в пути на саммит альянса в Гааге.
"Это зависит от вашей трактовки. У Пятой статьи есть несколько определений", - ответил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One на вопрос, готов ли он выполнять обязательство защищать любую страну НАТО в случае нападения.
"Определений статьи 5 действительно несколько, вы же знаете, правда? При этом я настроен быть им другом, понимаете. Я дружу с несколькими из этих лидеров [стран НАТО] и намерен им помогать", - добавил он.
"Дам вам точное определение, когда окажусь на месте. Просто не хочу делать это в самолете", - уточнил президент США.
Трамп также не исключил встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита. "Да, возможно, я с ним встречусь", - сказал он. На вопрос, что он хотел бы сказать Зеленскому, Трамп ответил: "Спросил бы, как у него дела. Он в тяжелом положении, в каком не должен был оказаться".
Надо напомнить, что статья 5 является краеугольным камнем НАТО, во многом определившим устройство мира после Второй мировой и в годы холодной войны. Однако Трамп смотрит на нее скептически, подчеркивая, что "союзники чрезмерно полагаются на Вашингтон, тогда как каждый должен выделять на собственную оборону больше средств".
Как напоминает Bloomberg, еще в свою первую каденцию (2017-2021) Трамп не раз грозил вывести США из НАТО, а в прошлом году заявил, что "позволит России делать черт знает что" c союзниками, которые тратят на оборону недостаточно.
Поддержка США архитектуры безопасности НАТО стала предметом тревоги в Европе: администрация Трампа демонстрирует заметную благожелательность к Москве, и ее представители дают понять, что Европа должна сама заботиться о защите от возможного российского нападения.
Ожидается, что на саммите генеральный секретарь альянса Марк Рютте попробует приблизиться к позиции Трампа, добиваясь согласия союзников поднять оборонные расходы до 5% ВВП.
Сделать это будет непросто: премьер-министр Испании Педро Санчес уже отклонил такую идею, а пророссийски настроенный глава правительства Словакии Роберт Фицо тоже уклоняется от увеличения военных расходов.
Германия же во главе с новым канцлером Фридрихом Мерцем полна решимости усилить свою роль в НАТО. Мерц заявил, что хочет создать сильнейшие вооруженные силы в Европе, способные защитить континент от российских угроз.
"Прежде всего именно Россия агрессивно ставит под угрозу и безопасность, и свободу во всем Атлантическом пространстве. Есть основания опасаться, что она расширит войну за пределы Украины", - сказал канцлер.
Уточняя свои слова об обороне союзников, Трамп подчеркнул, что "настроен спасать жизни, ведь привержен жизни и безопасности".
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