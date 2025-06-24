Главное за 24 июня Латвия встречает Янов день, хрупкое перемирие Израиля и Ирана, и российский удар по Днепру

Во вторник, 24 июня, мы провожаем Янов день и вспоминаем его важнейшие события: латвийская делегация во главе с президентом Ринкевичем отправилась в Гаагу на двухдневный саммит НАТО, служебная проверка в Рижском техникуме стиля и моды застопорилась из-за пропажи директора, а Дональд Трамп объявил о "полном прекращении огня" между Израилем и Ираном, и ставит под сомнение важнейший принцип Североатлантического альянса - обо всем этом и других событиях дня читайте в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
В Риге, на Дзегужкалнсе, в традиционной атмосфере прошли празднования Лиго.
Служебная проверка в Рижском техникуме стиля и моды (RSMT) по-прежнему не завершена, так как в связи с отсутствием директора техникума Улрики Наумовой невозможно получить пояснения и провести полную оценку, сообщили агентству LETA в Министерстве образования и науки.
В состоянии алкогольного опьянения за рулем за минувшие сутки задержаны десять водителей, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В голландском городе Гаага во вторник и среду состоится саммит НАТО, на который отправилась латвийская делегация во главе с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, сообщили агентству LETA в Канцелярии президента.
Руководитель бюро министра образования и науки Даце Мелбарде ("Новое Единство") Индрикис Путниньш ("Новое Единство"), приступивший к работе меньше месяца назад, в прошлом году получил доход 79 256 евро, следует из его декларации должностного лица.
За рубежом:
Тем, кто следит за событиями на украинском фронте, хорошо известна комбинация букв ISW. Ежедневные сводки американского аналитического центра "Институт изучения войны" (ISW) читают журналисты, политики и лидеры общественного мнения по всему миру. Один из ведущих аналитиков ISW Анжелика Эванс дала свои прогнозы относительно дальнейшего хода вторжения России в Украину в эксклюзивном интервью TVNET+.
Полное прекращение огня в конфликте между Израилем и Ираном по согласованию сторон будет установлено в течение ближайших часов, заявил президент США в соцсети Truth Social. Позднее он сообщил, что перемирие вступило в силу.
Как НАТО следует готовиться к возможному нападению России? Бывший председатель военного комитета НАТО, отставной адмирал из Нидерландов Роб Бауэр в интервью DW о саммите в Гааге и своей новой книге.
Существуют разные толкования коллективной оборонной статьи НАТО, заявил во вторник, 25 июня, президент США Дональд Трамп, находясь в пути на саммит альянса в Гааге.
В результате российского удара по Днепру во вторник, 24 июня, погибли как минимум 16 человек, еще более 170 получили ранения, сообщил мэр города Борис Филатов.
Украинская армия уничтожила скоростной катер российского Черноморского флота, пытавшийся высадить десант в Херсонской области, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.
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