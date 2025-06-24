Главное за 24 июня Латвия встречает Янов день, хрупкое перемирие Израиля и Ирана, и российский удар по Днепру

Royal Ascot - престижные скачки в Великобритании - больше не ограничиваются фаворитами и ставками на финише. Помимо наездников, здесь примечательны и нарядные платья, дорогие шляпы, реки просекко и, конечно, усталость дам после вечеринки.

Друзья - готовы ли вы взять взятку? Ну так, чисто теоретически. У меня один друг спрашивает. Если бы кто-то предложил вам деньги за то, что вы согласитесь осуществить какие-то не особо законные действия, которые могли бы ему каким-то образом помочь. Казалось бы, большая часть людей на этот вопрос всегда ответит категорическим "нет". Но, по-моему, они не до конца открыты по отношению к другим и к себе самим.