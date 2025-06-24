СМИ: Эмоциональный Трамп - шанс для Киева и проблема для Кремля

Как отмечает издание, четверо анонимных российских чиновников утверждают, что Москва потрясена неожиданно жесткими шагами Трампа в отношении Ирана: Кремль не верил, что тот действительно рискнет атаковать иранские ядерные объекты. По словам источников, ожидалось, что Трамп ограничится громкими угрозами, не ввязываясь в войну.

Однако после ударов США по ядерным объектам Ирана в Москве пересматривают поведение лидера, который всегда ставил Америку на первое место, и теперь считают его крайне непредсказуемым президентом.

"Бомбардировка Ирана сломала прежнюю парадигму мышления в Москве, где считали, что Трамп не откажется от созданного им образа миротворца", – заявил газете один российский дипломат.

Поведение Трампа в последние дни - не просто серия импульсивных реплик, а новая фаза. Столкнувшись с резкой критикой вместо ярких побед, президент США постепенно переходит ко второй стадии психологического давления - стадии гнева и действий, поясняет военный эксперт Александр Коваленко.

В этих условиях особое значение приобретает возможная встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО. Эксперт отмечает, что у Киева возник редкий шанс "направить" Трампа в нужное русло, учитывая его разочарование в союзниках, на которых он раньше полагался.

В Кремле тоже понимают, что политика Трампа может измениться.

"Переломным моментом для нас стал неожиданно решительный удар Израиля по Ирану, а затем и весьма хладнокровное подключение США. Теперь ситуация грозит стать опасной для России", - добавил другой представитель российского дипкорпуса.

Напомним, что со начала своей второй каденции Трамп не раз подчеркивал хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным, однако, увидев, что тот фактически игнорирует его усилия по Украине, президент США выразил разочарование в российском диктаторе.