В пояснительной записке говорится, что цель инициативы - "расширить круг лиц, которые могут поступать на военную службу по контракту".

По действующему законодательству контракт с Минобороны могут заключать граждане России и иностранцы с иностранным паспортом.

Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов уточнил, что в первую очередь речь идет о людях, живущих или живших на оккупированных территориях Украины, которых Киев лишил гражданства и которые "по объективным причинам" еще не успели получить российский паспорт.

Кроме того, по словам Картаполова, "многим жителям европейских стран, переехавшим в Россию, также аннулируют гражданство".

Согласно данным Погранслужбы ФСБ, в 2024 году в Россию въехали более 89 тысяч апатридов, не считая туристов и транзитных пассажиров.